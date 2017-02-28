۱۸درصد مددجویان کمیته امداد خراسان جنوبی توانمند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی عصر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به اینکه سال ۹۵ از نظر اقتصادی و مالی سالی بسیار سخت بود اما به فضل الهی در برنامه ای که در منابع مالی و منابع مردمی پیش بینی شده بود توفیقات بسیار خوبی داشته ایم.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) جزء سازمان هایی است که بیشترین جذب منابع دولتی را داشته است، افزود: ۹۶ درصد منابع دولتی کمیته امداد از ابتدای سال تا اوایل اسفند ماه جذب شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد اعتبارات کمیته امداد دولتی است و تنها ۲۰ درصد اعتبارات از طریق مشارکت های مردمی تامین می شود، گفت: با توجه به کاهش نزولات آسمانی در استان جمع آوری زکات کار سختی بود اما در مابقی سرفصل های مشارکت های مردمی تا پایان بهمن ماه سال جاری ۱۰۱ درصد محقق شده است.

وی با بیان اینکه سال ۹۵ یکی از سال هایی بود که تحولات زیادی برای کمیته امداد امام خمینی (ره) استان داشته است، بیان کرد: یکی از برنامه های مهم کمیته امداد توانمند سازی است که خوشبختانه در این زمینه موفقیت های خوبی کسب کرده ایم.

سلم آبادی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد خانواده های تحت پوشش از طریق اعطای تسهیلات خود اشتغالی توانمند شده اند، اظهار داشت: طی سال ۹۵ در مجموع ۱۸ درصد خانواده های تحت پوشش امداد توانمند و از تحت حمایت امداد خارج شده اند.

وی با بیان اینکه تامین حداقل نیازهای معیشتی مردم یکی دیگر از برنامه های کمیته امداد بوده است، افزود: بر اساس مددکاری نوین و زمان بندی انجام شده برای هر خانواده ای که وارد امداد می شود با توجه به نوع نیاز او برنامه ریزی می شود و در برهه زمانی تعیین شده جهت توانمند سازی او تلاش می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعامل با موسسات خیریه و خیرین یکی دیگر از برنامه های اصلی و مهم کمیته امداد است، عنوان کرد: تلاش می کنیم در سال ۹۶ حداقل ۱۰ درصد کمک های موسسات خیریه را به سمت امداد هدایت کنیم.

وی با اشاره به توجه به مناطق محروم و مناطق مرزی طی سال جاری و سال آینده، تصریح کرد: تقویت رویکرد مردمی شدن امداد نیز یکی دیگر از برنامه های سازمان است.

سلم آبادی با اشاره به اینکه خوشبختانه نهضت خدمت رسانی جهت اسکان مددجویان در کمیته امداد استان شکل گرفته است و سهمیه ای را که داشته ایم جذب کرده ایم، گفت: بانک ها در خصوص ضامنین سخت گیری می کند که امیدواریم این مشکل نیز برطرف شود و بتوانتیم اعتبار لازم را به صورت کامل جذب کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم هم بستگی اجتماعی در کشور به حدی برسد که بتوانیم فقر را از نظام و جامعه اسلامی ریشه کن کنیم.