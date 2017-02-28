حمایت از نامزدی اوباما در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، هزاران تن از شهروندان فرانسه با امضای طوماری در فضای مجازی، خواستار نامزدی باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری این کشور شدند.

گفته می شود هدف از ایجاد چنین طوماری که تاکنون بیش از ۴۲ هزار نفر زیر آن را امضا کرده اند، نوعی طعنه سیاسی به دولتمردان فرانسه در خصوص نبود رهبر و نامزدی کاریزماتیک در این کشور و در جریان رقابت های انتخاباتی است.

همچنین در فرانسه با پخش پوسترهایی منقوش به تصویر باراک اوباما، شعار وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸ آمریکا، یعنی «آری، ما می توانیم»، دامنه این نوع طنز سیاسی را گسترش داده اند.

انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ فرانسه قرار است در تاریخ ۲۳ آوریل در این کشور برگزار شود.