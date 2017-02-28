زنان نقش اصلی در تربیت افراد دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شهاب مرادی شامگاه سه شنبه در شامگاه آیین اختتامیه دومین سوگواره ملی میعادگاه عاشورایی دانشجویان با بیان اینکه با بیان اینکه مادران نقش مهم تربیتی دارند، افزود: زنان به عنوان مربیان خانواده و جامعه نقش اصلی در تربیت افراد دارند و نقش مربی را در جامعه ایفا می کنند.

وی با تاکید بر اینکه تربیت بیش از آنکه دست مردان باشد به زن بستگی دارد، ادامه داد: زنان مربی جامعه هستند و عواطف و فرهنگ از مادران به فرزند منتقل می‌شود و محبت حسین (ع)، مقوله‌ای است که مادران نقش مهمی در انتقال آن به فرزندان خود دارند.

مرادی با بیان اینکه پرچم عزای حسین (ع)، پرچم جنگ با ظلم است و مراقب باشیم وسواس خناس این پرچم را از ما نگیرد، ادامه داد: کاری که برای امام حسین (ع) انجام شود، یک کار استثنایی است.

وی با بیان اینکه امام حسین (ع) یک استثناست و در بسیاری از امور اختصاصاتی دارد که اولیای خدا و حتی انبیای الهی این اختصاصات را ندارند، گفت: در سلام دادن به امام حسین(ع) و شهدای کربلا جدیت داشته باشیم و با توجه به اینکه این مسئله امر واجب دینی نیست، آمیخته شدن آن به چند زبان ایرادی ندارد و مهم ابراز آن علاقه و محبت است.

حجت الاسلام مرادی گفت: محبت نسبت به اهل‌بیت (ع) خارج از موضوعات مذهبی است و باید توجه داشته باشیم که پرچم عزای حسین (ع)، پرچم جنگ با ظلم است، و پرچم عزای حسین (ع) تا ابد پرچم جنگ با ظلم است و این پرچم اکنون به ما رسیده است و باید مراقب باشیم این پرچم را با ادعای روشن‌فکری و افکار احمقانه از ما نگیرند.

وی با بیان اینکه خیر در بساط حسین(ع) است و اگر می‌خواهیم خوبی‌ها در جامعه گسترش پیدا کند باید به رونق بساط عزای حسینی اهتمام داشته باشیم، افزود: سخن گفتن در مورد امام حسین (ع) آدابی دارد که یکی از آن‌ها واکنش نشان دادن به نام حسین (ع) است که در ادامه نام ایشان محبت خود را در قالب کلمات، چه فارسی یا عربی، «جانم به فدایت حسین»، «سلام الله علیه»، «صلوات الله علیه یا حسین» ابراز کنیم.

حجت‌الاسلام مرادی گفت: حس دفاع از اهل‌بیت (ع)را باید همیشه در خود داشته باشیم و این حس به قدری برکت دارد که قطعا از صدقه دادن بهتر است، چه صدقه و کار خیری بهتر از ابراز محبت به امام حسین (ع) وجود دارد.

وی با انتقاد از عنوان شدن برخی اظهر نظرها در جامعه، گفت: اظهارنظر در امور دیگران بی‌ادبی و گستاخی است؛ چرا وقتی کسی می‌خواهد در خرج محرم هزینه کند او را محکوم می‌کنیم که این هزینه را در جای دیگر، از جمله در کمک به فقرا هزینه کن، این در حالی است که کمک به فقرا جای خود را دارد و هزینه کردن در خرج امام حسین (ع) اهمیت خود را دارد.