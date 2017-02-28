تاسیس پایگاه نظامی موقت در شهر الباب توسط ارتش ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یک منبع نظامی ترکیه از تاسیس پایگاه نظامی در شهر راهبردی الباب سوریه خبر داد.

این منبع نظامی که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد: پایگاه نظامی موقت در یک منطقه استراتژیک در یکی از تپه های شهر الباب واقع در شمال سوریه تاسیس خواهد شد و از این پایگاه برای تعمیر خودروهای نظامی ترکیه استفاده می شود.

امروز سه شنبه نیز «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در نشست خبری در فرودگاه استانبول پیش از سفر به پاکستان گفت: عملیات تسلط بر شهر الباب در آخرین مرحله قرار دارد و با واشنگتن و مسکو در این باره هماهنگی می کنیم.

علیرغم ادعای معارضان تحت حمایت ترکیه مبنی بر تسلط کامل بر شهر «الباب» در شمال سوریه، «فکری ایشیک» وزیر دفاع ترکیه از «تسلط نسبی» گروهک موسوم به ارتش آزاد بر این شهر خبر داد.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه چند هفته پیش بدون اشاره به حضور فاقد مجوز نظامیان این کشور در سوریه و نقض حاکمیت دمشق، در سخنانی ورود نیروهای نظامی این کشور به همراه گروهک موسوم به ارتش آزاد به مرکز شهر الباب در سوریه را مورد تأیید قرار داده و گفته بود: نیروهای ما همراه با (گروهک موسوم به) ارتش آزاد به الباب وارد شده اند و اکنون تروریست های داعش در حال تَرک این شهر هستند؛ اما پس از الباب متوقف نخواهیم شد. این شهر از ابتدا نیز هدف نهائی ما نبود. هدف اصلی ما پاک کردن این منطقه از داعشی ها بوده است!

گفتنی است ترکیه از ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از حکومت قانونی سوریه با هدف اعلامیِ مبارزه با تروریست های داعش، اما با تمرکز بر سرکوب شدید کردهای سوریه و عقب راندن آن ها به شرق رود فرات، به عملیات نظامی خود موسوم به «سپر فرات» مبادرت ورزیده است.