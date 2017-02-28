وداع بانوان دماوند با شهید گمنام/مراسم ویژه شهادت حضرت زهرا

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه مراسم شهادت حضرت فاطمه زهرا س ویژه بانوان و بزرگداشت نخستین بانوی قرآنی شهرستان دماوند در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) شهرک جهاد شهر دماوند برگزار شد.

همچنین در این مراسم بانوان شهرستان دماوند با پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس وداع کردند؛ این شهید بعد از ظهر امروز به همراه یک شهید گمنام دیگر برای تشییع و تدفین در روز چهارشنبه یازدهم اسفند ماه وارد شهرستان دماوند شده بود.

منیره نوبخت در این مراسم ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت بی بی دو عالم، حضرت فاطمه (س) اظهار کرد: شهیدان والامقام به سعادت نهایی رسیده اند و آثار و برکاتشان به جامعه ما منتقل شده است در نهایت ما که در کنار این شهدا هستیم باید به فکر خویش باشیم و راه آنها را ادامه بدهیم.

وی تصریح کرد: ما باید راه آنها را ادامه بدهیم تا در محضر حق تعالی شرمنده شهدا نباشیم.

زنان در پیشبرد اسلام از صدر اسلام نقش مهمی داشتند

رئیس سازمان زنان انقلاب اسلامی استان تهران با بیان اینکه بانو اشرف نادری یک مبلغه دینی بود، گفت: در ایام شهادت حضرت زهرا (س) هستیم، این بانو یک مبلغه دینی بوده و در راستای ترویج دین تلاش کرده است همانطور که زنان در پیشبرد اسلام از صدر اسلام نقش بسیار مهمی داشتند این بانو نیز در زمان خود این گونه بوده است.

نوبخت خاطر نشان کرد: بانوانی که در مسیر تبلیغ و ترویج دین قرار می گیرند، ایثار میکنند؛ این موضوع امروزه به برکت جمهوری اسلامی در جامعه ما وجود دارد و بانوان در عرصه های مختلفی پیشگام هستند.

گفتنی است این مراسم به همت سازمان زنان انقلاب اسلامی شهرستان دماوند، فرمانداری این شهرستان، دفتر امام جمعه دماوند، شهرداری و شورای اسلامی شهر دماوند، بسیج جامعه زنان شهرستان دماوند و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند برگزار شد.