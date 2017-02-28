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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۲۱:۳۵

رئیس پلیس‌راه البرز:

ترافیک در باند شمالی آزادراه محدوده ورودی کرج سنگین است

ترافیک در باند شمالی آزادراه محدوده ورودی کرج سنگین است

کرج - رئیس پلیس‌راه استان البرز ترافیک در باند شمالی آزادراه محدوده ورودی شهر کرج را سنگین اعلام کرد.

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه کرج ورودی شهر کرج سنگین و تردد با کندی انجام می‌شود.

وی ترافیک در باندشمالی آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک تا پل فردیس را سنگین اعلام کرد.

سرهنگ معظمی گودرزی اضافه کرد: در حال حاضر ترافیک در باند شمالی آزادراه کرج - قزوین محدوده پل فردیس تا پایانه مسافربری شهید کلانتری سنگین است.

رئیس پلیس‌راه استان البرز ترافیک در دیگر محورهای مواصلاتی استان را عادی و روان گزارش کرد.

کد مطلب 3920399

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