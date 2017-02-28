ترافیک در باند شمالی آزادراه محدوده ورودی کرج سنگین است

سرهنگ رضا معظمی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه کرج ورودی شهر کرج سنگین و تردد با کندی انجام میشود.
وی ترافیک در باندشمالی آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک تا پل فردیس را سنگین اعلام کرد.
سرهنگ معظمی گودرزی اضافه کرد: در حال حاضر ترافیک در باند شمالی آزادراه کرج - قزوین محدوده پل فردیس تا پایانه مسافربری شهید کلانتری سنگین است.
رئیس پلیسراه استان البرز ترافیک در دیگر محورهای مواصلاتی استان را عادی و روان گزارش کرد.
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