کودک ربایی در شهرک های پیشوا شایعه است/برخورد با شایعه پراکنان

سرهنگ مصطفی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:کودک ربایی و دانش آموز ربایی در شهرک های بالای پیشوا توسط باند تبهکاران از اساس دروغ و حاصل خیال پردازی عده ای در فضای مجازی و بین مردم است.

وی ضمن اعلام برخورد قاطع با شایعه پراکنان و برهم زنندگان آرامش جامعه افزود:به دلیل اینکه امنیت و آرامش مردم برای ما اهمیت دارد با شایعه پراکنان به شدت برخورد خواهد شد.

فرماندهی انتظامی شهرستان پیشوا این دروغ ها را مغرضانه خواند و گفت:روزهای پیش نیز شایعه کرده بودند که شیشه های تعداد زیادی خودرو در شهرستان پیشوا شکسته شده است.

این مسئول از مردم خواست به این شایعات توجه نکنند و اخبار موثق را از رسانه های معتبر دریافت کنند.

گفتنی است برخی افراد شایعه کودک ربایی و دانش آموز ربایی برای فروش کلیه بچه ها در شبکه های مجازی منتشر شده است.