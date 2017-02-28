آگاه سازی و تشویق شهروندان برای پرداخت الکترونیکی عوارض در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمصطفی رسولی عصرسه شنبه در جلسه هماهنگی خدمات الکترونیک شهرداری همدان که با حضور جمعی از مسئولان و مدیران نواحی و مناطق شهرداری همدان برگزار شد، با اشاره به پیشرفت‌های علمی، تکنیکی و ایده‌پردازی‌ها در سطح مجموعه مدیریت شهری، اظهار داشت: باید برای پرداخت الکترونیکی عوارض در جامعه فرهنگ‌سازی شود.

وی با تأکید بر اینکه موضوع بهای خدمات و عوارض نوسازی از مصوبات مجلس شورای اسلامی و ابلاغیه‌های هیئت دولت است، عنوان کرد: با توجه به کاهش منابع درآمدی پایدار شهرداری، توجه به تحقق عوارض به ویژه عوارض نوسازی و کسب و پیشه الزامی است.

رسولی همچنین عنوان کرد: در شرایط فعلی مسئولان نواحی شهرداری نیز موظف هستند در حوزه درآمدزایی با قاطعیت ورود پیدا کنند و البته در این رابطه توجه به فرهنگ‌سازی دارای اهمیت است.

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات و معاون اداری و مالی شهرداری همدان نیز با اشاره به اینکه طی سال گذشته، در راستای هوشمندسازی شهر و تحقق شهر هوشمند گام‌های مؤثری در مجموعه مدیریت شهری برداشته شد، گفت: در ابتدای سال جاری با افتتاح سامانه پرداخت عوارض خودرو، وصول جرایم ۲۴ درصدی سالیانه که مدت‌ها مغفول مانده بود امکان‌پذیر شد.

کاهش حجم مراجعات حضوری با الکترونیکی شدن پرداخت عوارض

مهدی مجیدی ادامه داد: با الکترونیکی شدن پرداخت عوارض خودرو، کاهش حجم مراجعات حضوری، رفع سوءاستفاده‌های پیشین و کاهش ترافیک‌های درون‌شهری اتفاق افتاد.

وی توضیح داد: در حال حاضر در زمینه پرداخت عوارض خودرو، علاوه بر ۳۷ دفتر پیشخوان دولتی، دسترسی اینترنتی نیز امکان‌پذیر شده که بر این اساس شهروندان می‌توانند با مراجعه به وبگاه مربوطه عوارض خود را به صورت اینترنتی پرداخت کنند.

مجیدی بیان کرد: از مزیت‌های استفاده از خدمات الکترونیک می‌توان به حذف مراجعات حضوری، کاهش ترافیک درون‌شهری و تسهیل و تسریع در پرداخت اشاره کرد.

وی همچنین با اشاره به پرداخت عوارض نوسازی از طریق درگاه اینترنتی ایجاد شده گفت: در این رابطه شهروندان می‌توانند با پرداخت الکترونیک از تخفیف ۱۰ درصدی در عوارض برخوردار شوند.

وی تصریح کرد: این نوع تخفیف تنها ویژه شهروندانی است که به شیوه الکترونیک نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند.

تجهیز نواحی مختلف شهرداری به اینترنت

وی با تأکید بر تجهیز نواحی مختلف شهرداری به اینترنت، خاطرنشان کرد: مسئولان نواحی می‌توانند با شناسایی محل‌های عمومی مجهز به زیرساخت‌های اینترنتی، مانند کافی‌نت‌ها و معرفی اینگونه فضاها به شهروندان در ترغیب و تشویق افراد به پرداخت الکترونیک عوارض اثرگذار باشند.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات از طریق توزیع بروشور، تراکت، نصب بنر و رسانه ملی در حال پیگیری است، عنوان کرد: از آنجا که در حوزه پرداخت عوارض نوسازی مشارکت شهروندان در حدود ۹ تا ۱۰ درصد است، استفاده از تبلیغات محیطی و رسانه‌ای می‌تواند اثرگذار باشد.

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات و معاون اداری مالی شهرداری همدان همچنین اعلام کرد: تاکنون در سطح منطقه یک شهرداری، ۳ هزار و ۱۵۳ فیش توزیع و در منطقه دو، ۲۸ هزار و ۱۰۰ فیش صادر شده که از این تعداد ۱۷ هزار مورد توزیع شده است.

وی افزود: در منطقه سه و چهار نیز به ترتیب ۱۴ هزار و ۶۶۱ فیش توزیع شده که در مجموع در مناطق چهارگانه شهرداری ۶۵ هزار و ۵۰۲ فیش صادر و ۴۲ هزار و ۶۱۷ فیش توزیع شده است.

وی بیان کرد: تا امروز مجموع پرداخت‌های الکترونیک در مناطق چهارگانه به ترتیب ۷۱، ۲۴۲، ۶۶ و ۵۱ نفر بوده که انتظار می‌رود با آگاه‌سازی مردم از طریق اطلاع‌رسانی، شمار اینگونه پرداخت‌ها افزایش یابد.

پرداخت عوارض در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان بسیار اثرگذار است

مهدی مجیدی عنوان کرد: مردم باید بدانند پرداخت عوارض در ارائه خدمات به شهروندان بسیار اثرگذار است و شهروندانی که به صورت الکترونیک نسبت به پرداخت عوارض اقدام کنند از تخفیفات در نظر گرفته شده نیز بهره‌مند خواهند شد.

وی همچنین به ورود هرچه جدی‌تر مدیران مناطق و نواحی در راستای ایجاد زمینه‌های مشارکت شهروندان در پرداخت الکترونیک عوارض تأکید کرد.

مجیدی خاطرنشان کرد: باید از پیوست‌های فرهنگی برای فرهنگ‌سازی در پرداخت الکترونیک عوارض استفاده کرد و در این راستا مدیران نواحی می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگسراها، مدرسه‌ها و مساجد زمینه را برای تشویق بیشتر شهروندان به پرداخت الکترونیک فراهم آورند.

وی یادآور شد: میزان اثرگذاری مدیران نواحی و مناطق در ترغیب و تشویق شهروندان به پرداخت عوارض به ویژه پرداخت الکترونیک، در پایان کار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و مدیران نمونه تشویق می‌شوند.

مدیر منطقه یک شهرداری همدان نیز در این جلسه با اشاره به گام‌های برداشته شده در راستای تحقق شهر الکترونیک گفت: اقدامات انجام شده به معنای آغاز راهی پرفایده و اثرگذار است.

هدف تشویق مردم به بهره‌گیری از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری است

امیر فتحیان‌نسب افزود: در این رابطه، هدف تشویق مردم به بهره‌گیری از خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری است که نباید این هدف بزرگ در لابه‌لای سایر اهداف گم شود.

وی تصریح کرد: با گسترش پرداخت‌های الکترونیک و کاهش حجم مراجعات حضوری، انرژی مجموعه فعالان مدیریت شهری در دیگر موارد توسعه‌ای و خدماتی صرف خواهد شد.

وی همچنین بر لزوم توجه معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری در راستای فرهنگ‌سازی در این حوزه تأکید کرد.

معاون سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان نیز با بیان اینکه با توجه به کاهش درآمدهای پایدار و کوشش مدیریت شهری، لزوم توجه هرچه جدی‌تر به اینگونه درآمدها بیش از پیش احساس می‌شود، گفت: از آنجا که پرداخت عوارض نوسازی در تحقق درآمدهای پایدار مدیریت شهری اثرگذار است، راه‌اندازی درگاه‌های اینترنتی به منظور تسهیل و تسریع پرداخت مورد توجه قرار گرفت.

جواد مختاری افزود: خوشبختانه در این زمینه، رؤسای نوسازی مناطق چهارگانه شهرداری، ارتباط خوبی را با سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری برقرار کردند.

وی همچنین بیان کرد: در راستای تشویق مردم به پرداخت عوارض به صورت الکترونیک، بنرهایی طراحی شده که در صورت درخواست مدیران مناطق و نواحی این بنرها به منظور نصب در شهر، در اختیار قرار خواهد گرفت.

کارشناس آموزش شهروندی حوزه معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهرداری همدان نیز با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده در راستای آموزش شهروندان گفت: تشویق به پرداخت عوارض، نیازمند نوشته شدن پیوست‌های اجتماعی است.

روح الله وجدی بیان کرد: مردم باید بدانند که در قبال پرداخت عوارض به شهرداری چه خدماتی را از سوی مدیریت شهری دریافت می‌کنند که این امر نیازمند توجه به پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی است.

وی همچنین از برگزاری مسابقه پیامکی توسط اداره آموزش شهروندی شهرداری همدان در راستای ترغیب مردم به پرداخت عوارض در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این مسابقه در دو مرحله از سوی مدیریت شهری برگزار می‌شود که در مرحله نخست با طرح سئوالی، حساس‌سازی در شهروندان اتفاق می‌افتد و پس از آن در مرحله بعد، شفاف‌سازی مورد توجه قرار می‌گیرد.