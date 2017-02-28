اعتبار بیابان زدایی خوزستان را تا ریال آخر تامین می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت شامگاه سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان اظهار کرد: اعلام تأمین منابع مالی لازم برای سه طرح بزرگ آب و فاضلاب، مقابله و جلوگیری از آسیب های ناشی از ریزگردها و همچنین تکمیل طرح ۵۵۰ هزار هکتار اراضی این استان از جمله اهداف سفر به خوزستان است.

وی با اشاره به اینکه هر کدام از ما مسئولیتی برای خدمت به کشور و از جمله خوزستان داریم، افزود: از همین مقدار اندکی که اعتبار در بودجه عمومی داریم نیز به مناطقی مثل خوزستان توجه ویژه ای خواهیم داشت.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه خوزستان را فراموش نکرده ایم، تصریح کرد: سه ردیف در اعتبارات تملک و دارایی برای توسعه و عمران خوزستان اختصاص داده ایم؛ اعتبارات ملی عمرانی برای سال جاری، ۷۳۶ میلیارد تومان بود که خوزستان از نظر مقدار در بین همه استان های کشور رتبه دوم را حائز است. ردیف بعدی ما ردیف های استانی ویژه است که خوزستان با ۱۵۱ میلیارد تومان در این زمینه سومین جایگاه را در سطح کشور دارد. در آخرین بخش از هفت هزار میلیارد تومان دارایی های تملک، خوزستان در صدر قرار دارد.

نوبخت گلایه کرد: متأسفانه مواقع بروز ریزگردها طوری صحبت می شود که گویی دولت چیزی به اسم خوزستان نمی شناسد و این بی انصافی است. حتی اولین سفر ریاست جمهوری نیز به خوزستان بود و نوع نگاه دولت به این استان تاکنون به خوبی مشهود بوده است.

وی با بیان اینکه خوزستان همه چیز ما است و نمی توان نسبت به مردم و این استان بی تفاوت بود، گفت: رئیس جمهور در اولین سفر استانی خود به خوزستان یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام اختصاص داد که تاکنون درصد اعظمی از آن به استان تخصیص داده شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با روند اجرایی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری عنوان کرد: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری متعلق به امروز و دیروز نیست ولی از سال ۹۲ که وعده دادیم اجرای آن نیز پیشرفت خوبی دارد. همچنین پس از سفر رئیس جمهور در هفته گذشته، ۳۰۰ میلیون دلار معادل هزار میلیارد تومان برای طرح ۵۵۰ هزار هکتار ابلاغ شد.

نوبخت با تأکید بر لزوم مقابله با ریزگردها بیان کرد: به ۴۱ هزار کانون فوق بحران باید هر چه سریعتر رسیدگی کنیم که در کوتاه ترین زمان ممکن در همان روزهای اول ۳۰ میلیارد تومان را پرداخت کردیم.

وی با اشاره به اینکه گرد و غبار تنها برای خوزستانی ها نیست و این خاک بر دل ایرانیان و خدمتگزاران نظام می نشیند، وعده داد: همینجا قاطعانه وعده می دهم تا آخرین ریالی که برای انجام بیابان زدایی در ۴۱ هزار هکتار نیاز به تامین اعتبار باشد، تأمین اعتبار را انجام خواهیم داد.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید کار را از همین امروز و فردا شروع کنیم، گفت: از ۲۰ روز آینده امکان استفاده از ۱۰ هزار میلیارد تومان از ۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای چهار موضوع آب، فاضلاب، محیط زیست و شبکه ریلی (اولویت های دولت در سال آینده) وجود دارد.

نوبخت ادامه داد: همان ۱۰ هزار میلیارد تومان موضوع آب، فاضلاب و محیط زیست استان خوزستان را به عنوان اولویت خود قرار داده ایم.

وی درخواست کرد: کارهایی که در بدنه فنی کشور در وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می دهیم را برای رعایت عدالت آمایشی حتما مورد بازبینی قرار بدهیم تا بیشترین بهره وری و رضایت اجتماعی را همراه آن داشته باشیم.