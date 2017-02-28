مشکل سهم هلال احمر از حق ثبت اسناد حل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم‌نامه منعقد شده میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان ثبت اسناد و املاک در نهایت باعث از میان رفتن ٢٤ درصد از بودجه مردمی هلال احمر در سال آینده و کاهش شدید بودجه در سال جاری شده است. هرچند نمایندگان مجلس با این موضوع مخالفت کرده‌اند، اما در نهایت رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از دو سازمان موثر در این کاهش در این خصوص نظر خود را اعلام و از هلال‌احمر دفاع کرده است.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ماجرای کاهش بودجه جاری هلال احمر، گفت: من خودم جزو حامیان موضوع هلال احمر هستم، بعضی رسانه ها در این خصوص جو سازی کردند اما من شخصا از سهم ۴۲ درصدی جمعیت هلال احمر حمایت کرده ام.

وی افزود: درواقع ابهام قانونی وجود داشته و بعضی نگرانی ها هم درست بوده است اما همان‌طور که گفتم موضوع در حال حل شدن است.

به گفته نوبخت، بودجه و وضعیت هلال احمر برای دولت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه بودجه ۹۶ آخرین بودجه‌ای بود که دولت یازدهم به مجلس ارائه کرد، گفت: نخستین سئوالی که مطرح می‌شود این است که طی سال‌های ۹۲ و ۹۶ چقدر بودجه افزایش پیدا کرده و ترکیب درآمد و هزینه به چه صورت است.