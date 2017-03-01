  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۴:۲۸

در برنامه سلامت نوروزی؛

کنترل سامانه های آبرسانی/ مردم با ۱۹۰ تماس بگیرند

کنترل سامانه های آبرسانی/ مردم با ۱۹۰ تماس بگیرند

مسئول برنامه سلامت نوروزی وزارت بهداشت، از کنترل سامانه های آبرسانی در برنامه سلامت نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدرضا غلامی گفت: از روز اول برنامه تا پایان روز هفتم ۴۹۸۴ سامانه و شبکه آبرسانی توسط اکیپ های بازرسی بهداشت محیط بازرسی و نظارت بهداشتی، مورد بازرسی قرار گرفت و ۸۰۸۳۸ مورد کلرسنجی انجام شد.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تمامی سامانه های آبرسانی در سراسر کشور اهم از شهری و روستایی و بین راهی توسط اکیپ های درگیر در برنامه بازرسی خواهد شد.

غلامی گفت: شهروندان اگر مواردی در سامانه های آبرسانی مرتبط با کیفیت آب مصرفی مشاهده کردند می توانند از طریق سامانه بهداشت ۱۹۰ اعلام تا همکاران پیگیری لازم را بعمل آورند.

کد مطلب 3920457
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها