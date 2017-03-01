کنترل سامانه های آبرسانی/ مردم با ۱۹۰ تماس بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدرضا غلامی گفت: از روز اول برنامه تا پایان روز هفتم ۴۹۸۴ سامانه و شبکه آبرسانی توسط اکیپ های بازرسی بهداشت محیط بازرسی و نظارت بهداشتی، مورد بازرسی قرار گرفت و ۸۰۸۳۸ مورد کلرسنجی انجام شد.
وی افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام شده تمامی سامانه های آبرسانی در سراسر کشور اهم از شهری و روستایی و بین راهی توسط اکیپ های درگیر در برنامه بازرسی خواهد شد.
غلامی گفت: شهروندان اگر مواردی در سامانه های آبرسانی مرتبط با کیفیت آب مصرفی مشاهده کردند می توانند از طریق سامانه بهداشت ۱۹۰ اعلام تا همکاران پیگیری لازم را بعمل آورند.
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