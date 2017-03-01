به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر، محمدرضا بحرانی گفت: مراسم تجلیل از بانیان مدرسه سعادت بوشهر به میزبانی دانشگاه پیام نور استان و درمحل مدرسه سعادت بوشهر برگزار می شود و مهمان ویژه این مراسم مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی است خواهد بود.
وی درخصوص زمان این مراسم بیان کرد: این برنامه روز شنبه ۱۴ اسفندماه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در محل مدرسه سعادت برگزار خواهد شد و حضور عموم مردم نیز آزاد است.
رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر اضافه کرد: با مشارکت فرهیختگان فضای کلی روز بوشهر از صرف شادی و برنامه های هنری به سمت برنامه های متنوعتری ببریم تا بتوانیم بوشهر را هرچه بهتر معرفی کنیم.
وی افزود: ورود دانشگاه به این موضوع به شکلی علمیتر و نشاندادن قدمت تاریخی و ظرفیتهای فعلی بوشهر میتواند غرور ملی و منطقهای و تعلق به این آب و خاک را برانگیزد.
بحرانی ادامه داد: ما در سطح کشور نخبگان زیادی از بوشهر داریم و این روز مناسبت خوبی برای تجلیل از ایشان و تشویق ایشان آنان برای ماندن در بوشهر است.
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