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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۷:۰۰

به مناسبت گرامیداشت هفته بوشهر؛

مراسم تجلیل از بانیان مدرسه سعادت بوشهر برگزار می‌شود

مراسم تجلیل از بانیان مدرسه سعادت بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر - رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر گفت: این دانشگاه به مناسبت گرامیداشت هفته بوشهر مراسم تجلیل از بانیان مدرسه سعادت بوشهر را برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر، محمدرضا بحرانی گفت: مراسم تجلیل از بانیان مدرسه سعادت بوشهر به میزبانی دانشگاه پیام نور استان و درمحل مدرسه سعادت بوشهر برگزار می شود و مهمان ویژه این مراسم مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس شورای اسلامی است خواهد بود.

وی درخصوص زمان این مراسم بیان کرد: این برنامه روز شنبه ۱۴ اسفندماه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در محل مدرسه سعادت برگزار خواهد شد و حضور عموم مردم نیز آزاد است.

رئیس دانشگاه پیام نور استان بوشهر اضافه کرد: با مشارکت فرهیختگان فضای کلی  روز بوشهر از صرف شادی و برنامه های هنری به سمت برنامه های متنوع‌تری ببریم تا بتوانیم بوشهر را هرچه بهتر معرفی کنیم.

 وی افزود: ورود دانشگاه به این موضوع به شکلی علمی‌تر و نشان‌دادن قدمت تاریخی و ظرفیت‌های فعلی بوشهر می‌تواند غرور ملی و منطقه‌ای و تعلق به این آب و خاک را برانگیزد.

 بحرانی ادامه داد: ما در سطح کشور نخبگان زیادی از بوشهر داریم و این روز مناسبت خوبی برای تجلیل از ایشان و تشویق ایشان آنان برای ماندن در بوشهر است.

کد مطلب 3920462

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