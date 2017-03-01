کاهش ۱۵ هزار نفری اشتغال در باغات استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسماعیلی سه شنبه شب در همایش و رزمایش پدافند غیرعامل ویژه جامعه کارگری اظهار داشت: مجموعه کارگری استان کرمان نقش موثری در تولیدات استانی، ملی و گاهاً بین المللی دارند و اگر به آن توجه نکنیم می تواند ضربات سهمگینی به بدنه اقتصاد کشور وارد کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد رفسنجان بر پایه تولید پسته، مس و دیگر تولیدات صنعتی است، ابراز داشت: حجم گسترده ای از تولیدات در این شهرستان دارای برند ملی و بین المللی هستند و محصول پسته در سطح جهان به نام ایران، استان کرمان و شهرستان رفسنجان شناخته شده است.

اسماعیلی اذعان کرد: اگر تجارت، فرآوری و کاشت و داشت و برداشت محصول پسته مورد توجه واقع نشود می تواند اقتصاد رفسنجان را دچار چالش و فلج کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از کاهش اشتغال بیش از ۱۵ هزار نفر در باغات استان کرمان در سال گذشته خبر داد و گفت: امکان گرفتار شدن این افراد که از عرصه اشتغال بیکار شدند در بحث آسیب های اجتماعی که گسترده هم هستند وجود دارد لذا باید تولید و بهره وری افزایش یابد تا رونق اقتصادی را شاهد باشیم.

اسماعیلی با بیان اینکه در مجموعه صنعت مس در کشور بیش از ۱۷ تا ۲۰ هزار نفر مشغول به کار هستند، یادآور شد: از این تعداد بیش از ۱۱ هزار نفر در مجتمع مس سرچشمه شاغل هستند که اگر صنعت مس دچار چالش شود و تولید و صادرات نداشته باشد ضربه مهلکی خواهیم داشت لذا مدیریت برای تولید و رونق بخشی به اقتصاد از اولویت های مهم مردم و دولت باشد. همینطور در تولید مرکبات، خرما و دیگر تولیدات در استان کرمان نیز باید هوشیار باشیم که به چالش کشیده نشود.

وی تصریح کرد: در سالهای گذشته گروهی در یکی از واحدهای صنعتی رفسنجان به منظور تجمیع و تعطیلی کارخانه‌های صنعتی نفوذ کرد که با درایت حراست و مجموعه فرمانداری رفسنجان مشکل رفع شد در غیر این صورت کارخانه دچار مشکل و رکود می‌شد.

مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در پایان بحث پدافند غیرعامل را مهم برشمرد و اظهار داشت: مسائل زیست محیطی و بحث ایمنی یکی از بحث های اصلی در پدافند غیر عامل است و یکی از وظایف اصلی دولت صیانت از نیروی کار و سلامت آنها است لذا باید تولید و بهره وری وجود داشته باشد تا از محل پرداخت حقوق ها رفاه اجتماعی حاصل شود و از محل رفاه اجتماعی می توانیم آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم.