منش حضرت زهرا (س) الگوی جامع برای سبک زندگی اسلامی است

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بهترین منبع برای استخراج سبک زندگی اسلامی حضرت فاطمه (س) است و در جامعه اسلامی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: برخی نظریه‌پردازان سکولار غرب‌زده با این استدلال که کمالات ائمه اطهار (ع) مافوق بشری است، معتقدند نمی‌توان از این کمالات کارکردهای تربیتی استخراج کرد.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان این در حالی است که تمامی ارزش‌های مورد تأکید معصومین ارزش‌های تاریخ‌ساز و نه تاریخی است و به همین دلیل اهل‌بیت به اهل‌بیت عصمت و طهارت تفسیر شده‌اند.

ستوده متذکر شد: فاطمه زهرا (س) انسانی ملکوتی است که خداوند به خلق خود هدیه نموده و لازم است برای پاسداشت آن به سیره و سبک زندگی این بانوی بزرگوار اقتدا کرد.

وی با بیان اینکه اصول اخلاقی و ارزش‌های انسانی در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها یکسان و نامتغیر است، ادامه داد: قرآن کریم نیز به موحدان و حق جویان سفارش می‌کند که پیامبر را الگوی رفتاری خود قرار دهند و پیامبر اکرم نیز فاطمه (س) را به عنوان پاره تن خود معرفی می‌کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان متذکر شد: نه تنها بر خلاف برخی دیدگاه‌ها الگو بودن ائمه اطهار(ع) محدود به زمان گذشته نیست بلکه معصومین همواره الگوی برتر جوامع بشری هستند و الگو بودن فاطمه (س) را نیز نمی‌توان محدود به گذشته کرد.

ستوده حضرت زهرا (س) امتداد صفات پیامبر و امتداد آموزه‌های وی است و در حقیقت تجلی کاملی از مکارم و اخلاق عظیم الهی پیامبر محسوب می‌شوند.