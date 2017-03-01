به گزارش خبرنگار مهر، پیمان سلاجقه سه شنبه شب در همایش و رزمایش پدافند غیرعامل ویژه جامعه کارگری اظهار داشت: با استفاده از فکر، اندیشه، علم و تکنولوژی باید مصون سازی را در خود ایجاد سازیم.

وی افزود: لازمه توسعه پایدار وامنیت پایدار پدافند غیرعامل است، با ایجاد کارخانه ها و شرکتهای مختلف سعی در ماندگاری آنها و تولید و بهره وری هستیم و برای ماندگاری آنها نیاز است پدافند غیرعامل را اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: وقتی بشر اولیه دشمن داشته است بالطبع امروز تمام کشورها دارای دشمن هستند که با استفاده از پدافند غیرعامل باید از کشور و مرز و بوم خود صیانت کنیم و مصون سازی در برابر تهدیدات یکی از ابعاد پدافند غیرعامل است.

مدیرعامل پدافند غیرعامل استانداری کرمان تصریح کرد: معنای مصون سازی این است که اگر دشمن ضربه ای وارد کرد این ضربه به کشور اثری نداشته باشد و این مصون سازی در سه مجموعه زیرساخت ها، مردم، دستگاههای دولتی و نظام مدیریتی است.

سلاجقه ادامه داد: باید دارایی ها و تهدیداتی که این دارایی ها را از بین می برد شناسایی کرد تا بتوانیم از دارایی ها محافظت کنیم، لذا تهدید دشمن برای از بین بردن داشته ها و دارایی های مملکت است.

وی با بیان اینکه آسیب پذیری ها رامی توان کم کرد اما تهدیدها را نمی توان کم کرد، تصریح کرد: زیرساختهایی که می سازیم و هزینه های کلان که در آنها به کار می رود باید پایدار و ماندگار باشند تا نسل های آینده هم از آنها استفاده کنند ضمن اینکه دشمن هم نتواند به زیرساختها آسیب بزند.

مدیرعامل پدافند غیرعامل استانداری کرمان با اظهار اینکه پدافند غیرعامل یک بعدی نیست بلکه نظامی، فنی، مهندسی، پزشکی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، لشکری و ... است، اضافه کرد: یک دسته از دارایی ها نیز دارایی های معنوی و ملی مانند میراث فرهنگی و میراث مذهبی ما هستند از جمله ماه محرم، دهه و ایام فاطمیه، ماه رمضان، شهادت ها و ولادت های ائمه اطهار(ع) و ... که در برابر اینها نیز تهدیداتی وجود دارد.

وی گفت: بسیاری از تهدیدات در جامعه تهدیدات فناوری پایه هستند به این معنی که تهدیدات اجتماعی، نظامی، زیستی و فرهنگی و ... جزء گروه تهدیدات فناوری پایه هستند.