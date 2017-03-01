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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۱۷

سخنگوی آتش نشانی تهران خبر داد؛

تصادف زنجیره ای در اتوبان بسیج/ انتقال راننده به بیمارستان

تصادف زنجیره ای در اتوبان بسیج/ انتقال راننده به بیمارستان

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، گفت: برخورد شدید ۳ کامیون و ۵ سواری در بزرگراه بسیج، ۳ مصدوم بر جای گذاشت.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه توضیح داد: ساعت ۰۴:۴۵ بامداد حادثه تصادف در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج بعد از اتوبان محلاتی به سامانه ۱۲۵ اعلام و نیروهای ۳ ایستگاه از ۲ مسیر مختلف با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

وی افزودد: در این حادثه، ۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین ( ۳ کامیون و ۵ سواری) به شدت با یکدیگر برخورد کردند که پیش از مستقر شدن آتش نشانان، راننده ها از خودروی خود خارج شده بودند.

ملکی بیان کرد: با تحویل ۲ راننده مصدوم تحویل به عوامل اورژانس، همزمان عملیات برای نجات راننده سمند که خودروی وی میان ۲ کامیون محبوس شده بود، آغاز شد.

وی افزود: آتش نشانان در ابتدا کامیون ها را از یکدیگر جدا کرده و پس از آن با برش قطعات اتاقک متلاشی شده، راننده ۳۰ ساله را که در وضعیت بسیار ناایمن مصدوم شده بود، خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: با تحویل راننده جوان به عوامل اورژانس، ایمن سازی محل حادثه و انتقال خودرو به محل امن، عملیات در ساعت ۰۷:۰۷ به پایان رسید.

به گفته ملکی علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.

کد مطلب 3920485

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    نظرات

    • شهروند IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      0 0
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      باسهل انگاری و عدم رعایت مقررات برای خودو دیگران درد سر درست می کنیم . به جز زحمت عوامل پلیس -اورژانس و اتش نشانی این حادثه منجر به تاخیر عده ی زیادی از همشهریان گردید.
    • مرتضی IR ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      0 0
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      این که اتوبان بسیج نیست!!
    • حمید IR ۱۲:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      0 0
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      عکس مال اتوبان بسیج نیست. من امروز یک ساعت منتظر سرویس بودم همونجا.
    • ترنم IR ۱۴:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      0 0
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      چرا تصادف اتفاق افتاده و راننده سمند هم فوت کرده
    • علی رضا کرمی IR ۲۰:۲۸ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
      0 0
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      راننده سمند رفیق من بود خیلی جوان بود خدا رحمتش کنه خدا به مادرش صبر بده

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