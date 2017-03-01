تصادف زنجیره ای در اتوبان بسیج/ انتقال راننده به بیمارستان

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه توضیح داد: ساعت ۰۴:۴۵ بامداد حادثه تصادف در مسیر شمال به جنوب بزرگراه بسیج بعد از اتوبان محلاتی به سامانه ۱۲۵ اعلام و نیروهای ۳ ایستگاه از ۲ مسیر مختلف با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

وی افزودد: در این حادثه، ۸ دستگاه خودروی سبک و سنگین ( ۳ کامیون و ۵ سواری) به شدت با یکدیگر برخورد کردند که پیش از مستقر شدن آتش نشانان، راننده ها از خودروی خود خارج شده بودند.

ملکی بیان کرد: با تحویل ۲ راننده مصدوم تحویل به عوامل اورژانس، همزمان عملیات برای نجات راننده سمند که خودروی وی میان ۲ کامیون محبوس شده بود، آغاز شد.



وی افزود: آتش نشانان در ابتدا کامیون ها را از یکدیگر جدا کرده و پس از آن با برش قطعات اتاقک متلاشی شده، راننده ۳۰ ساله را که در وضعیت بسیار ناایمن مصدوم شده بود، خارج کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران گفت: با تحویل راننده جوان به عوامل اورژانس، ایمن سازی محل حادثه و انتقال خودرو به محل امن، عملیات در ساعت ۰۷:۰۷ به پایان رسید.

به گفته ملکی علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان پلیس راهور در دست بررسی است.