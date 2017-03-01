فدراسیون بسکتبال شرایط استفاده از بازیکنان خارجی را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه فدراسیون بسکتبال آمده است: « در پی منتشر شدن خبرهایی مبنی بر به کار گیری بازیکنان شاغل در لیگ های خارج از ایران به عنوان بازیکن ایرانی در پایان بازیهای آنان و فراهم شدن شرایط عقد قرار داد آنان با تیمهای لیگ برتری با همین عنوان (بازیکن ایرانی) ، فدراسیون بسکتبال با تاکید مجدد بر موارد مصوبه جلسه شورای سیاستگذاری و مدیران عامل و نمایندگان آنها اعلام کرد، طبق بند ۳ مصوبات جلسه فوق این دسته از بازیکنان تنها به عنوان بازیکن خارجی می توانند برای تیمهای لیگ برتری بازی کنند.

در همین راستا فدراسیون اقدام به منتشر کردن تصویر امضا شده مدیران عامل و نمایندگان حاضر در جلسه با شورای سیاستگذاری لیگ پیش از آغاز رقابتهای این فصل می نماید تا تیمها و نمایندگان آنان بیشتر در جریان موارد تصویب شده در جلسه فوق قرار گیرند.»