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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۴۰

«حشد شعبی» یورش داعش به شرق تکریت را ناکام گذاشت

«حشد شعبی» یورش داعش به شرق تکریت را ناکام گذاشت

نیروهای حشد شعبی در عراق یورش تروریستهای تکفیری داعش به شرق شهر تکریت در استان صلاح الدین را ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، تروریست های تکفیری داعش تلاش کردند تا به منطقه ای در جنوب شرق شهر تکریت واقع در استان صلاح الدین نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، تلاش تکفیریها با دخالت نیروهای حشد شعبی مواجه شد و آنها نتوانستند به داخل تکریت راه پیدا کنند.

نیروهای حشد شعبی در جریان درگیری با تکفیریها شماری از آنها را به هلاکت رسانده و خودروهای متعلق به تکفیریها را نیز منهدم کردند.

در همین ارتباط، یک منبع نظامی عراقی گفت: تروریست های داعش قصد داشتند وارد روستای «البو خدو» در شرق تکریت شوند.

خبر دیگر اینکه یک انفجار تروریستی در منطقه ای واقع در شمال بغداد، پایتخت عراق به وقوع پیوست.

طبق اعلام رسانه های عراقی، این انفجار به زخمی شدن ۳ شهروند عراقی منجر شد.

کد مطلب 3920492

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