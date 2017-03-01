خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: رفته رفته به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم و کم کم نوروز و شور و شوق مسافرت‌ها به خود رنگ می گیرد اما در این زمینه تامین نیازهای مسافران نکته‌ای است که نباید از آن غافل شد.

همدان یکی از ۵ استان گردشگری کشور است که در ایام نوروز و به ویژه نیمه دوم این تعطیلات با شمار زیاد گردشگران همراه خواهد بود که این امر لزوم تامین حداقل‌های یک مسافرت به یاد ماندنی را مورد تاکید قرار می‌دهد.

سال نو گذشته از آنکه موجب تغییر و تحول در سال می شود ایامی برای رونق فعالیت کارتن به دست‌ها در همدان است که از چند روز قبل از آغاز سال نو در ورودی های شهر همدان رخ می‌نمایند تا با انجام فعالیتی ۱۵ روزه بار چندماه خود را ببندند.

همدان از سال ها قبل و به دلیل بهره مند نبودن از زیرساخت‌های اقامتی با معضل کارتن به دست ها روبرو است همدان از سال ها قبل و به دلیل بهره مند نبودن از زیرساخت‌های اقامتی با معضل کارتن به دست ها رو برو بوده به طوری‌که این افراد در ورودی شهرهمدان مسافران را به سوئیت منزل ها هدایت و گاه با دریافت هزینه های آنچنانی خاطراتی تلخ از سفر به همدان در ذهن انها به جا می گذارند.

اما امسال بنا به گفته مسئولان استان همدان اقداماتی در راستای ساماندهی این افراد و رفع این معضل صورت گرفته تا شاید امسال رضایتمندی مسافران اندکی بهبود یابد.

در همین زمینه معاون سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۹ هتل شامل هتل‌های ۴ ستاره، ۵ ستاره و هتل‌آپارتمان در استان همدان در حال ساخت است، گفت: این هتل ها در شهرهای همدان، ملایر و تویسرکان ساخته می‌شود.

احمد ترابی با بیان اینکه هتل زند ملایر در حال تکمیل است و هم اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: مقرر شده بخشی از این پروژه بهره‌برداری شود اما بخش‌های اقامتی آن در حال تکمیل است.

وی بابیان اینکه هتل «فارا» شهرستان تویسرکان نیز در حال تکمیل است، گفت: سه هتل‌آپارتمان، دو هتل ۴ ستاره و دو هتل ۵ ستاره در شهر همدان در حال ساخت است.

۱۰ هتل و هتل‌آپارتمان در استان همدان در حال ساخت است

وی با اشاره به اینکه یکی از هتل‌های ۴ ستاره در حال ساخت در همدان در حال تبدیل به هتل ۵ ستاره است، عنوان کرد: با تبدیل این هتل به هتل ۵ ستاره، در مجموع ۱۰ هتل و هتل‌آپارتمان در استان همدان در حال ساخت است.

ترابی با بیان اینکه بیش از ۷ مورد از این هتل‌ها و هتل آپارتمان‌ها تا اوایل سال ۹۶ به بهره‌برداری می‌رسند، عنوان کرد: با بهره‌برداری از این هتل‌ها حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ تخت به مجموعه ظرفیت تخت‌های استان اضافه شود.

ترابی با تاکید بر اینکه زیرساخت‌های گردشگری هر شهری مراکز اقامتی آن بوده که هر چه تعداد آن بیشتر باشد گردشگر راحت‌تر وارد شهر می‌شود، گفت: همدان باید به جایگاه واقعی خود در زمینه جذب گردشگر برسد.

رئیس جامعه هتل‌داران همدان نیز در مورد ساخت هتل‌های جدید در همدان با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۲ هتل و هتل‌آپارتمان در استان همدان وجود دارد، گفت: ظرفیت این هتل‌ها حدود ۱۲۰۰ تخت است.

گردشگری همدان فصلی است و همدان هنوز به مقصد گردشگری تبدیل نشده اما برنامه‌های مختلف می‌تواند در معرفی همدان تأثیرگذار باشد شهرام شیروانی در مورد درصد اشغال این تخت‌ها عنوان کرد: گردشگری همدان فصلی است و همدان هنوز به مقصد گردشگری تبدیل نشده اما برنامه‌های مختلف می‌تواند در معرفی همدان تأثیرگذار باشد.

وی با تأکید بر اینکه همدان باید روی آنتن‌های داخل و خارج کشور قرار گیرد، افزود: در استان همدان علیرغم تلاش‌ها و تبلیغات و تخفیف‌هایی که از سوی هتل‌داران صورت گرفته است، هنوز درصد اشغال هتل‌ها ۳۳ درصد در طول سال است.

شهرام شیروانی در مورد ساماندهی خانه مسافرها گفت: جامعه هتل‌داران کشور در واقع مخالف ایجاد خانه مسافر است.

رئیس جامعه هتل‌داران همدان در این خصوص ادامه داد: ایجاد خانه مسافر در استان همدان چنانچه نیاز باشد باید در مواقع اوج مسافر انجام شود اما متأسفانه این خانه مسافرها در تمام فصول سال فعال هستند و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه جامعه هتل‌داران همدان در این مورد گلایه دارند، عنوان کرد: مسافری که در این خانه مسافرها ساکن می‌شود با نارضایتی کامل از شهر همدان بر می‌گردد و دیگر مسافر استان نخواهد بود.

شیروانی با بیان اینکه این موضوع یک اشکال بزرگ برای گردشگری استان و از جمله همدان است، عنوان کرد: متأسفانه مسئولان امر هیچ توجهی به این موضوع ندارند.

فعالیت خانه مسافرها در تمام فصول سال شرایط ناممکن و نامطلوبی برای گردشگری استان ایجاد می‌کند شیروانی در همین زمینه اظهار داشت: اگر جامعه هتل‌داران استان از این موضوع گلایه دارد به دلیل درصد اشغال هتل‌ها نیست بلکه این شرایط و فعالیت خانه مسافرها در تمام فصول سال شرایط ناممکن و نامطلوبی برای گردشگری استان ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه بخشی از اسکان مسافران در زمان‌های اوج مسافر را آموزش و پرورش و مهمانسرای ادارات بر عهده دارند، گفت: تمام این موارد بر اشغال هتل‌ها تأثیر دارد.

رئیس کمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای شهر همدان نیز بر ساماندهی خانه مسافرهای غیرمجاز سطح شهر تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه مسافران از اقشار مختلف جامعه هستند و بعضی از آنها بضاعت مالی خوبی برای اسکان در هتل ها ندارند بنابراین احداث کمپ های اقامتی ارزان قیمت و ساماندهی خانه مسافرهاتی سطح شهر امری ضروری است.

محمد تبریزی با بیان اینکه برای توریست پذیری شهر، باید تمامی جوانب از جمله امکانات رفاهی و اسکان مناسب را در نظر گرفت، اظهار داشت: فعالیت کارتن به دست ها برای اسکان مسافران در سطح شهر در کنار معایبش نسبتا مزایایی نیز به دنبال دارد اما باید این فعالیت ساماندهی شده و براساس اصول و چارچوب مشخصی باشد، چرا که این امر به آبروی شهر و استان مربوط است.

مسافران و گردشگران باید در اماکن امن اسکان یابند

وی بابیان اینکه شهرداری متولی ساماندهی خانه مسافرها نیست اما شورا به عنوان پارلمان شهری وظایفی در این زمینه دارد، گفت: مسافران و گردشگران باید در اماکن امن از همه لحاظ اسکان یابند.

وی افزود: در ساماندهی خانه مسافرها باید تمامی جوانب از جمله ایمنی منازل، مکان و فضای فیزیکی و روحی منطقه مدنظر باشد چرا که این موارد در جذب دیگر گردشگران بسیار تاثیرگذار است.

تبریزی گفت: با ورود خود شهروندان در امر ساماندهی خانه مسافرها به مرور زمان مردم به سمت ساخت هتل آپارتمان و متعاقب آن هتل های چند ستاره سوق داده می شوند و این امر باعث رشد و رونق اقتصادی شهر می شود که به دنبال آن رونق ساخت و ساز ایجاد شده و این معنی درآمدزایی برای شهر و شهرداری است.

در ساماندهی سوییت منزلهای غیرمجاز باید جایگاه و شرایط هتل داران را نیز در نظر گرفت تا آنها هم متضرر نشوند وی با بیان اینکه برای جذب مسافر و گردشگر باید زیرساختهای لازم فراهم شود، گفت: مدیریت شهری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند در زمینه سرانه مسافرپذیری به خوبی وارد شده و با بخش خصوصی همکاری کنند اما در ساماندهی سوییت منزلهای غیرمجاز باید جایگاه و شرایط هتل داران را نیز در نظر گرفت تا آنها هم متضرر نشوند.

تبریزی تاکید کرد: شهرداری باید برنامه دقیقی در امر مسافرپذیری داشته باشد و برنامه مناسبی تدوین کند تا از رهگذر این امر درآمدزایی داشته باشد چرا که مسافران برای شهرداری بیشتر هزینه هستند.

عضو شورای اسلامی شهر همدان نیز با اشاره به معضل فعالیت سوییت منزلهای غیرمجاز در شهر اظهار داشت: ساماندهی این منازل در شهرهای شمالی صورت گرفته اما در همدان به دلیل ضعف اقتصادی برنامه ای برای آن تدوین نشده است.

حمیدرضا طبی مسرور با بیان اینکه ساماندهی خانه مسافرها از مطالبات شهروندان است، افزود: این ساماندهی از حساسیت بالایی برخوردار است براین اساس باید تمامی ارگانهای ذیربط با برنامه منسجم و منظمی وارد شوند.

طبی مسرور اضافه کرد: در امر ساماندهی اماکن باید درجه بندی شده و مکانهایی که صلاحیت نداشته و باعث وجهه منفی شهر می شوند حذف شوند.

سلامت فضای فیزیکی و روانی مکانهای اسکان مسافران را باید مدنظر قرار داد

وی نیز با اشاره به اینکه سلامت فضای فیزیکی و روانی مکانهای اسکان مسافران را باید مدنظر قرار داد، اضافه کرد: باید کاری کرد که ایجاد خانه مسافران در مناطق برخوردار شهر نیز سرایت کرده و تنها در مناطق کمتر برخوردار نباشد.

طبی مسرور اظهار داشت: شهرداری می تواند از این فرصت بهره گرفته و کمپ یا ساختمانهای ارزان قیمت برای پذیرش میهمانان احداث کنند.

صرف نظر از دلایل به وجود آمدن این پدیده باید این نکته را بپذیریم که کارتن به دست‌ها و افرادی که منازل مسکونی خود را به مسافران اجاره می‌دهند نه تنها در جای جای ورودی های همدان به چشم می‌خورند بلکه روز به روز نیز بر تعداد آنها افزوده می‌شود.

هر چند شاید ثبت و ساماندهی این مکان‌ها در عمل امکان‌پذیر نباشد چرا که تعدادی از آنها به هیچ عنوان مناسب پذیرایی از مسافران حتی برای یک شب هم نیستند، ولی از سویی رهاسازی و آزاد گذاشتن افرادی که به اجاره منزل مسکونی خود مبادرت می‌کنند، نیز کاری نسنجیده و ناصواب است.

اخذ مبالغ بالا و اختیاری، بروز برخی موارد غیراخلاقی، عدم رعایت بهداشت، عدم پرداخت مالیات، عدم نظارت از سوی سازمان‌های ذیربط و ده‌ها موارد حقوقی و اجتماعی ریز و درشت دیگر از مشکلات این تجارت و کسب درآمد توریستی بدون مجوز است و از آنجایی که منازلی که به این شیوه در اختیار مسافران قرار داده می‌شود در هیچ دفتری ثبت نشده است و هیچ قراردادی نیز بین دو طرف بسته نمی‌شود بالطبع در صورت بروز هرگونه مشکل، پیگیری شکایت نیز چندان آسان نخواهد بود بنابراین ساماندهی این موضوع اولویتی اساسی است که نباید آن را نادیده گرفت.