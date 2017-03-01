به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعیدیکیا صبح چهارشنبه در دیدار با امام جمعه ایلام اظهار داشت: بنیاد مستضعفان هماکنون در چند طرح کشاورزی از جمله یک گاوداری صنعتی، مزرعه زیتون و ... سرمایهگذاری کرده است.
وی اظهار داشت: هدف اصلی از سفر به استان ایلام، واگذاری ۱۰۷۰ سند علوی به مردم شهرستانهای چرداول و ایوان است.
حجتالاسلام محمدنقی لطفی امام جمعه ایلام نیز در این دیدار گفت: بنیاد مستضعفان یکی از مقدسترین نهادهای انقلابی است که انتظار داریم در استان ایلام طرحهای تولیدی ایجاد کند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین نیازهای استان ایلام، سرمایهگذاری در طرحهای کشاورزی است که امیدواریم این مهم توسط بنیاد مستضعفان محقق شود.
لطفی به ایجاد یک زائرسرا در مشهد مقدس برای مردم ایلام خبر داد و گفت: این زائرسرا هماکنون نیازمند اعتبار برای ساخت ساختمان است.
امام جمعه ایلام تصریح کرد: با توجه به اینکه زمین این زائرسرا توسط شهرداری مشهد به مردم ایلام واگذار شده، امیدواریم از طرف بنیاد مستضعفان برای ساخت این زائرسرا مساعدت لازم انجام شود.
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