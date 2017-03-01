چاپگر سه بعدی نانو کامپوزیت در دامغان ساخته شد

داوود باقرزاده دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و مخترع دستگاه چاپگر سه بعدی نانو کامپوزیت به خبرنگار مهر گفت: این دستگاه قادر است در کمترین زمان مدل های سه بعدی طراحی شده در رایانه را به صورت واقعی نمونه سازی کند.

وی با بیان اینکه مدل های سه بعدی در صنعت مکانیک، هوا فضا، عمران، معماری، نظامی و پزشکی کاربرد دارد، افزود: ساخت قطعات با زاویه و توخالی یا تو پر بودن آنها بر اساس خواسته طراح از مهمترین مزایای این چاپگر است.

باقرزاده گفت: این دستگاه به تایید کارگروه فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان رسیده است.



رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نیاز کارگاه های دانشکده فنی و مهندسی به قطعات و گران بودن آنها توانستیم با این چاپگر قطعات مورد نیاز خود را تولید کنیم.



محمدی با اشاره به اهتمام جدی این دانشگاه در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی افزود: دانشگاه آزاد دامغان از تجاری سازی این محصول و تولید انبوه آن حمایت می کند.



وی گفت: برای ساخت چاپگر سه بعدی نانو کامپوزیت ۲۲ میلیون ریال هزینه شده است.