به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم از دور برگشت لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور که حکم هفته شانزدهم ین مسابقات را دارد امروز چهارشنبه ۱۱ اسفند آغاز می‌شود و تیم فوتبال امید صبای قم در این مسابقات در دیداری خانگی به میدان خواهد رفت.



تیم امید صبای قم که امسال در لیگ برتر امید نمایشی پر فراز و نشیب داشته است و نیم فصل اول لیگ برتر امید را با رتبه ششم در میان ۱۲ تیم حاضر در این مسابقات به پایان برد اکنون با ۳ شکست و یک پیروزی در آغاز نیم فصل دوم تا رده هشتم جدول، سقوط کرده است.



صبای قم و خونه به خونه مازندران ر حالی از ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم با هم روبرو می‌شوند که صبای قم در بازی رفت در بابل در یک بازی خاص و در زمینی گل آلود با نتیجه ۴ بر ۲ نتیجه را به حریف واگذار کرد و شکست در آن مسابقه، نخستین باخت صبا در لیگ برتر امید بود.



صبا در لیگ برتر امید شروع بسیار خوبی داشت و تا هفته‌ها در صدر جدول باقی ماند اما روزهای بد این تیم نیز از راه رسید و صبا به تدریج از صدر فاصله گرفت و در حال حاضر شرایط مناسبی در جدول ندارد اما بازگشت به نیمه بالای جدول را هنوز در دسترس خود می‌بیند.



صبا در ۴ بازی گذشته خود در حالی در قم برابر سپاهان، در اهواز برابر نفت این شهر و در ارومیه برابر تیم قعرنشین هفت ستاره شکست خورد که تنها پیروزی خود در دور برگشت لیگ برتر امید را در بازی خانگی برابر مس کرمان جشن گرفته است.



تیم امید خونه به خونه بابل بر خلاف صبا در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب کرده است و در حال حاضر با یک بازی کمتر از سایر مدعیان و ۳ امتیاز بیشتر از تیم‌های رده دوم و سومی فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان در صدر جدول لیگ برتر امید قرار دارد اما اختلاف صبای قم در رده هشتم با صدر جدول، ۸ امتیاز است.



در لیگ برتر فوتبال امیدهای کشور، ۱۲ تیم حضور دارند که به صورت رفت و برگشت با هم رقابت می‌کنند و پس از رقابت تیم‌ها طی ۲۲ هفته، ۲ تیم انتهای جدول به لیگ دسته اول سقوط می‌کنند.