فیلم/راه های پیشگیری از شیوع آنفلوانزای مرغی

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که از آبان ماه در کشور جولان می دهد در حالی اکثر استان های اطراف کرمان را درگیر کرده است که یک مورد این بیماری اواخذ بهمن ماه در جیرفت تایید و چهار هزار پرنده برای جلوگیری از شیوع بیماری منهدم شد.

هفته گذشته هم یک مورد بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در یکی از پرنده فروشی های شهر کرمان مشاهده شد که به دنبال آن تعدادی از پرنده فروشی های آن محدوده قرنطینه و پلمب شدند که بعد از طی مراحل لازم و عدم مشاهده مورد دیگری از بیماری بار دیگر درب این مغازه ها با گرفتن تضمین از فروشندگان باز شد.

به گفته مدیرکل دامپزشکی استان کرمان این بیماری در کرمان نسبتاً کنترل شده است اما در این میان توصیه های ایمنی و آشنایی با راه های پیشگیری از بروز بیماری نباید مورد غفلت قرار گیرد.

در فیلم بالا به راه های پیشگیری از شیوع بیماری و همچنین بررسی احتمال انتقال آن به انسان پرداخته شده است. همچنین گفته شده که در صورت طبخ کامل مرغ و تخم مرغ هیچ گونه خطری شهروندان را تهدید نمی کند.