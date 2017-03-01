سیدعباس موسوی در آیین افتتاح خدمات سلامت در دهستان طرود در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تحولات حوزه سلامت باعث شد در سال های اخیر تجهیزات و ساختمان های مستهلک حوزه بهداشت و درمان در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود بهسازی و مشکلات آنها برطرف شد، ابراز داشت: امروز نوع نیاز خدمات رسانی مردم متفاوت شده است برای مثال در گذشته مشکل بیماری های واگیردار همیشه درصدر خدمات درمانی بود اما اخیرا بیماری های غیرواگیردار مانند قلب و عروق، دیابت و سرطان شیوع خاصی پیدا کرده است به طوریکه امروز ۹.۳ درصد از مردم کشور دچار بیماری دیابت هستند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات حوزه خدمات درمانی در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پراکندگی ارائه خدمات در روستاها است، افزود: این دانشگاه ۵۶ درصد مساحت استان سمنان را تحت پوشش قرار می دهد که این امر ارائه خدمات و دسترسی آنها را با مشکلاتی مواجه کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه ارائه خدمات سلامت برای در دسترس مردم قرار دادن و خدمات انتقال بیماران باوجود پراکندگی در مرکز شهرستان غیرممکن است، ابراز داشت: مرکز خدمات جامع سلامت در دهستان طرود درحالی افتتاح شد که این طرح در کنار کلنگ زنی مرکز اورژانس ۱۱۵ و پانسیون پزشکان یک مجموعه خدمات سلامت و درمان در دهستان طرود برای جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر است که جامعیت خدمات درمانی آن با مرکز شهرستان تفاوتی نمی کند.

موسوی یکی از نیازهای امروز را بازنگری در طرح آمایش سرزمین دانست و ادامه داد: مسئولان باید تکلیف دستگاه های ذیربط را مشخص کنند که این امر نیاز به بازنگری در آمایش سرزمین دارد.

وی افزود: از مسئولان تقاضا داریم برای بهبود شرایط ارائه خدمات بهداشت و درمان به روستاهای جنوبی شاهرود با وجود پراکندگی جمعیت توجه ویزه ای به این منطقه داشته باشند چون پراکندگی جمعیت امر خدمات رسانی را دشوار می کند.