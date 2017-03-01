کارکرد رسانه ای هنرهای تجسمی با چالش جدی مواجه است

حسین دشتی اردکانی در حاشیه نشست مسئولان هنرهای تجسمی مراکز استانی حوزه هنری که در قزوین برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان یزد به واسطه داشتن دانشکده های هنر و همچنین هنرستان هنرهای تجسمی که از دهه۶۰ مشغول به کار است، بدنه قوی و گسترده ای از لحاظ توانمندی ها شکل گرفته است از این رو این استان مشکل چندانی از نظر تکنیکی ندارد.

وی اضافه کرد: به تازگی با دعوت از ۲۰نفر از هنرمندان گرافیک در نشست هم اندیشی نسبت به ایده یابی و تولید اثر برای سال آینده اقدام کردیم و تمرکز بعدی ما پس از گرافیک در عکس و نقاشی خواهد بود.

کارشناسان مسئول حوزه هنری استان ها را سربازان خط مقدم این جبهه دانست که برای عملکرد درست به فرماندهی و نظارت لحظه به لحظه نیاز دارند و خاطرنشان کرد:برای بهبود عملکرد هنرمندان تجسمی بهتر است ارتباط تنگاتنگی بین هنرمندان این عرصه شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر کارکرد رسانه ای هنرهای تجسمی کم شده است گفت:شدت این موضوع شاید در عکس و گرافیک که قابلیت انتقال در گوشی تلفن همراه دارند، کمتر باشد اما در سایر رشته ها از جمله: نقاشی، مجسمه سازی و خوشنویسی با وضعیت دشوارتری رو به رو است.

دشتی درباره برگزاری جشنواره ها و کارگاه ها نیز ادامه داد:چنین برنامه هایی اتفاق کوتاه نیست بلکه باید روند خود را به صورت طولانی و مستمر آغاز و ادامه دهد تا به رشد و پیشرفت دست یابد.

وی افزود:تشکیل این نشست های دوساله به معنای نشست ستاد فرماندهی است که از طریق آن کارشناسان می توانند با بررسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت به ارتقای وضعیت استان های خود اقدام کنند.

این کارشناس هنرهای تجسمی یادآور شد: تشکیل نشست های منطقه ای به صورت فصلی با حضور کارشناسان استان هایی که از لحاظ فرهنگی نزدیکی بیشتری بین آنها وجود دارد به تعامل بیشتر کارشناسان این حوزه کمک خواهد کرد.