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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر از فردا

آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر از فردا

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت هفدهم (سال ۱۳۹۵) دانشگاه پیام نور از فردا پنجشنبه ۱۲ اسفند آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد فراگیر نوبت ۱۷ دانشگاه پیام نور اعلام شد. ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد فراگیر نوبت هفدهم (سال ۱۳۹۵) دانشگاه پیام نور از فردا پنجشنبه ۱۲ اسفند ۹۵ لغایت ۱۶ اسفند۹۵ از طریق سامانه گلستان به نشانی اینترنتی http://reg.pnu.ac.ir به صورت غیرحضوری برای نیمسال دوم ۹۶-۹۵ انجام می پذیرد.

پذیرفته شدگان لازم است تصویر (اسکن) مدرک مورد نیاز، از جمله صفحه اول و سوم شناسنامه، پشت و روی کارت ملی، مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم یا وزارت بهداشت، مدرک مشخص کننده نظام وظیفه (ویژه آقایان)، و تاییدیه سهمیه (ویژه استفاده کنندگان از سهمیه ها) را با حجم حداکثر ۲۵۰ کیلوبایت تهیه و بارگذاری (آپلود) کنند.

دانشجویان پس از ورود به سامانه گلستان با مطالعه صفحه اول آن می توانند از شناسه کاربری و گذر واژه خود مطلع و وارد سامانه گلستان شوند.

دانشجویان می توانند برای اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه پیام نور به آدرس http://www.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 3920629
زهرا سیفی

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