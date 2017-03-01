فاطمه زهرا(س) معلم حقوق بشر است/ حق الناس را تبدیل به قانون کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی سه شنبه شب، دهم اسفند ماه در هیئت ماهانه سازمان بسیج حقوق دانان به سخنرانی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود حضرت فاطمه زهرا(س) را مادر تمام مظلومین، معلم بشریت و معلم حقوق بشر ذکر کرد و گفت: از منظر حقوقی به فرمایشات فاطمه زهرا(س) می توانیم بنگریم و درس بگیریم. از آن جایی که حضرت امام(ره) فرمودند بسیج مدرسه عشق است، فعالیت و خدمت بسیجیان عاشقانه است و از این حیث با فعالیت غیر عاشقانه کسانی که تفکر بسیجی ندارند، متفاوت است.

وی در ادامه با اشاره به خطرناک تر بودن فساد سیستماتیک در کشور عنوان کرد: ناپاکی سیستم قضایی در همه جای دنیا هست اما بعضی کشورها در اصلاحش موفق ترند. متأسفانه در بعضی قوانین قضایی مشکل داریم. بارها بنده از قاضی و وکیل شنیده ام که می گویند مجبوریم حکمی بدهیم که خود می دانیم نادرست است. فساد سیستماتیک موجب می شود که قاضی و وکیل صالح هم اعمال فساد کنند.

وی افزود: آموزش حقوق به مردم که مورد تأکید حضرت زهرا(س) است باید یکی از همت های بسیج حقوق دانان باشد. خیلی از سفارشات اسلامی هست که ما باید آن را تبدیل به قانون کنیم. مثلاً حق الناس را ما هنوز تبدیل به قانون نکردیم. یکی از کارهایی که در کشور ژاپن به دلیل آمار افسردگی بالا کرده اند این است که کارمند را آخر هفته تعطیل می کنند به شرطی که به دیدار پدر و مادرش برود. یعنی یک مسأله اخلاقی را تبدیل به قانون کرده اند. متأسفانه خیلی از کارکنان قضایی و پلیسی ما آموزه های اسلامی را نمی دانند و همین دلیل اصلی مشکلات و نارضایتی هاست.

رحیم پور ازغدی در ادامه با خواندن جملاتی از حضرت فاطمه زهرا(س) عنوان کرد: حضرت فاطمه(س) درباره پیامبر اکرم(ص) و علی(ع) می فرمود: این دو تمام فکر و ذکرشان این بود که مردم را از عذاب و رنج نجات دهند و سپس از نعمات دنیوی و اخروی بهره مند کنند. همچنین با تمامی کژی ها درگیر شدند.

وی تأکید کرد: به اندیشه ها و توصیه های حضرت زهرا(س) توجه کنیم. متأسفانه حضرت زهرا(س) را خلاصه کرده ایم به میان در و دیوار و مسأله اصلی را فراموش کرده ایم. این که علت این فاجعه چی بود؟ حضرت زهرا (س) می فرماید رسول خدا (ص) تلاشش بر نجات مردم از عذاب و ظلم بود و این است که موجب به پا شدن خون ریزی می شود. ما مراسم ایام فاطمیه برگزار می کنیم اما یک نظام حقوقی از فرمایشات فاطمه(س) استخراج نکرده ایم.

وی در ادامه افزود: فاطمه زهرا(س) ۱۵ صفت بد را به خداوند عرض می کند که از من دور کن. اولین آن ها عُجب است. یعنی خود را مرکز عالم دیدن و همه را پایین تر از خود دانستن. دومین صفت ریا است. شخصی نزد پیامبر آمد و از عبادت یک فرد تعریف کرد. پیامبر از او پرسید عقلش تا چه اندازه است؟ حضرت علی(ع) در نهج البلاغه می فرمایند: دارایی من زمانی که دارم در مسند حکومت قرار می گیرم را ببینید. اگر در روز پایان عمر حکومتم اندکی بیش از این داشتم بدانید که من از خائنین هستم. سومین صفتی که حضرت زهرا(س) به آن اشاره می کند کبر است. عُجب آن است که خود را در درون بزرگ تر بینیم و کبر یعنی تظاهر بیرونی به این غرور. صفت بعدی بغی است. بغی دقیقاً یک کلمه حقوقی است. یعنی تجاوز به حقوق انسان ها. صفت بعدی که حضرت فاطمه زهرا(س) به خدا پناه می برد از آن حسد است. بعضی به خاطر حسادت، شکست دیگران را پیروزی خود می دانند. حضرت فاطمه(س) سپس به صفت ضعف و همچنین شک اشاره می کنند. ایشان همچنین به وهن اشاره می کند. وهن یعنی ضعف روحی و روانی. یعنی سستی و عدم اراده و عمل.

رحیم پور ازغدی افزود: مشکل جامعه ما خوب حرف زدن نیست. این را همه بلدیم اقدام و عمل و بی عرضگی است که مشکل اصلی ماست. صفت بعدی که فاطمه(س) به خداوند می فرماید از ما دور کن، رنج است. این هم به مسائل حقوقی مربوط می شود. دور کردن مردم از رنج از وظایف ماست. فاطمه(س) سپس به بیماری اشاره می کند. توجه کنیم بیماری های اخلاقی هم جز بیماری محسوب می شود. صفت بعدی شکست است. سپس ایشان به مکر اشاره می کنند. اگر توجه کنید می بینید که حتی دعاهای حضرت زهرا(س) هم سیاسی است. ایشان سپس به بلا و فساد اشاره می کند که خدایا این ها را از ما دور کن. حضرت فاطمه(س) از خداوند می خواهد که تمام این ها را از جمیع جوارح من دور کن و اگر به این صفات دچار شدم پیشانی مرا بگیر و به سمت صحیح بکشان، ای ارحم الراحمین.

رحیم پور ازغدی در ادامه اظهار داشت: حضرت زهرا(س) در خطبه فدکیه فلسفه بسیاری از دستورات دینی را بیان می کند که خیلی مناسب شما حقوق دانان است. در جایی از این خطبه می فرمایند: خداوند به این دلیل عدالت و حقوق را واجب کرد تا دل های مردم به هم نزدیک شود. در جای دیگری از خطبه می فرماید: دلیل این که خداوند ما را امام مردم قرار داد این بود که ما هستیم که با مبانی فکری خود می توانیم نظم اجتماعی برقرار کنیم و مردم را از گرفتاری ها به سمت نجات و رستگاری ببریم نه این که چون فرزند پیامبر هستیم باید امامت و ولایت داشته باشیم. در ادامه خطبه، فلسفه روزه را نزدیکی به اخلاص و بیشتر شدن اخلاص عنوان می کنند. فلسفه حج را استحکام دین و فلسفه زکات را رشد رزق و روزی و شکوفایی اقتصادی بیان می کنند.

رحیم پور ازغدی افزود: حضرت فاطمه(س) در این خطبه به نظام حقوقی ارث اشاره می کنند. همچنین فلسفه نماز را پاکی از کبر و ایمان را تطهیر از شرک عنوان می کنند. خطبه فدکیه را فقط از جنبه سیاسی نباید بنگریم. بلکه از این خطبه و سایر بیانات حضرت زهرا(س) می بایست نظام حقوقی و علمی، پایان نامه های دانشجویی و نهضتی عملی در کشور بر پا کنیم.