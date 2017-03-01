عطر و بوی شهادت در شهر یاسوج پیچید/شهدای گمنام تشییع شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یاسوج رنگ دیگری داشت و دو لاله سرخ گون میهمان دلهای سبز مردمان شهری بود که آمده بودند با فرزندان زهرا وداع کنند.

در آستانه شهادت دخت پیامبر(س)، دوشهید گمنام بر موج اشک و ماتم خیل عزاداران تشییع شدند تا شاهدی باشند بر استواری و ولایتمداریشان.

مادران ایل نیز برای این شهدا مویه کردند، اشک ریختند و مادری کردند تا جای مادرانشان خالی نباشد. اگرچه روح آنان در سایه مادر اهل بیت آرام می گیرد.

آیین تشییع این شهدا با حضور خیل عظیم مردم و مسئولین استان در میدان مرکزی شهر یاسوج برگزار شد.

پیکرهای مطهر این دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس پس از تشییع در دانشگاه آزاد یاسوج به خاک سپرده شدند.