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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

عطر و بوی شهادت در شهر یاسوج پیچید/شهدای گمنام تشییع شدند

عطر و بوی شهادت در شهر یاسوج پیچید/شهدای گمنام تشییع شدند

یاسوج - با تشییع پیکر مطهر دو شهید گمنام دفاع مقدس عطر و بوی شهادت در شهر یاسوج پیچید و مشام مردم شهید پرور این شهر را عطرآگین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یاسوج رنگ دیگری داشت و دو لاله سرخ گون میهمان دلهای سبز مردمان شهری بود که آمده بودند با فرزندان زهرا وداع کنند.

در آستانه شهادت دخت پیامبر(س)، دوشهید گمنام بر موج اشک و ماتم خیل عزاداران تشییع شدند تا شاهدی باشند بر استواری و ولایتمداریشان.

مادران ایل نیز برای این شهدا مویه کردند، اشک ریختند و مادری کردند تا جای مادرانشان خالی نباشد. اگرچه روح آنان در سایه مادر اهل بیت آرام می گیرد.

آیین تشییع این شهدا با حضور خیل عظیم مردم و مسئولین استان در میدان مرکزی شهر یاسوج برگزار شد.

پیکرهای مطهر این دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس پس از تشییع در دانشگاه آزاد یاسوج به خاک سپرده شدند.

کد مطلب 3920636

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