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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

تصویرسازی یک رمان

نمایشگاه «عکس رخ ساقی» به گالری خانه عکاسان جوان می‌آید

نمایشگاه «عکس رخ ساقی» به گالری خانه عکاسان جوان می‌آید

نمایشگاه گروهی «عکس رخ ساقی» بر اساس رمان «سال بلوا» نوشته عباس معروفی روز جمعه ۱۳ اسفندماه در گالری خانه عکاسان جوان برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی «عکس رخ ساقی» که توسط حمزه اولیازاده کیوریت شده است با آثاری از مریم رمضانی، محمد اکبری، مریم کاتوزیان، مینا محبی، مریم تمجیدی، امیر بهادر سیاه‌کاری، مونا ادیب و زهرا منتظری روز جمعه ۱۳ اسفندماه در گالری خانه عکاسان جوان افتتاح می‌شود.

حمزه اولیازاده که گردآوری آثار این نمایشگاه را بر عهده دارد در این باره گفت: ما برای اولین بار تصمیم گرفتیم به واسطه عکاسی یک رمان را تصویرسازی کنیم و به همین منظور پروژه ما بر اساس رمان «سال بلوا» نوشته عباس معروفی شکل گرفت. در این پروسه افرادی که قرار بود در این پروژه شرکت کنند به صورت گروهی و فردی، خواندن این رمان را آغاز کردند و تلاش شد با توجه به فضاهای ذهنی بتوانیم این رمان را تصویرسازی کنیم.

این هنرمند عکاس ادامه داد: این تصاویر با تکنیک «دبل اکسپوز» (ترکیب دو یا چند تصویر در حین عکاسی) شکل گرفته است و به واسطه این تکنیک همه آثار به نوعی شکل نقاشی و تصویرسازی پیدا کرده‌اند.

اولیازاده در پایان بیان کرد: تا پیش از این ما نمونه‌های دیگر عکس-نقاشی داشتیم اما به واقع یک چنین کاری در این سطح و با استفاده از این تکنیک تا به حال انجام نگرفته است.

این نمایشگاه از ۱۳ تا ۱۹ اسفندماه در تهران خیابان ولیعصر، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی (یوسف آباد)، خیابان چهارم، پلاک ۳، طبقه دوم، واحد ۳ برگزار می‌شود.

کد مطلب 3920649

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