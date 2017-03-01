به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی درحاشیه نشست سراسری روسای پلیس فتای استان های سراسر کشور در جمع خبرنگاران گفت: امروز آزمایشگاه پلیس فتا در ۱۶ استان به طور همزمان با ویدیو کنفرانس افتتاح شد و در همه استان ها به این آزمایشگاه دسترسی داریم و امیدواریم با آغاز به کار این آزمایشگاه ها امنیت بیشتری در فضای سایبری فراهم شود.

وی افزود: در حال حاضر پلیس فتا پلیسی جوان است و دستاورهای خوبی در این ۵ سال داشته است در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر دفتر فرماندهی پلیس فتا تشکیل شده است و راه اندازی پلیس فتا در شهرهای بالا ۱۰۰ هزار نفر را امیدواریم افتتاح کنیم.

سردار مومنی در ادامه گفت: حوزه جرایم در فضای سایبر رو به افزایش است. بیش از ۶۰ درصد جرایم افزایش یافته است اما خوشبختانه با توانمندی ایجاد شده بیش از ۸۰ درصد جرایم کشف می‌شود همه باید به فضای مجازی توجه جدیدی داشته باشیم زیرا تهدیدات در این فضا بسیار جدی است.

جانشین فرمانده ناجا تاکید کرد: یکی از بحث های امروز موضوع انتخابات درفضای سایبری است. نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد و این ماموریت مهم پلیس است. پلیس در امنیت انتخابات کوتاه نمی‌آید و حتما این مهم محقق خواهد شد و انتخاباتی امن در اواخر اردیبهشت ماه برگزار می‌کنیم.

وی در پایان گفت: درحوزه فضای مجازی این موضوع بیشتر متصور است و چه در حوزه فضای مجازی و چه در حوزه فضای واقعی همه فعالیت ها در زمینه انتخابات از سوی پلیس رصد می‌شود و پلیس به صورت پیش دستانه همه فعالیت ها را در همه حوزه ها رصد خواهدکرد .