مقام معظم رهبری باغبان درخت عظیم علم و فناوری در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر فیروزآبادی صبح امروز در اختتامیه چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری در سالن همایش‌های صدا و سیما گفت: امروز عمل صالح، تولید علم، فناوری و تبدیل علم به ثروت است؛ چراکه موجب پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می شود.

وی تاکید کرد: در آغاز جنگ تحمیلی عمل صالح بسیجیان را به جبهه های جنگ برد و فتح خرمشهر با حضور بیش از ۱۵۰ گردان بسیجی اتفاق افتاد.

مشاور عالی فرمانده کل قوا خاطرنشان کرد: خداوند متعال بعد از مرگ الهی امام راحل، ذخیره ارزشمندی را برای جمهوری اسلامی ایران یعنی مقام معظم رهبری قرار داده است.

فیروزآبادی اظهار داشت: مقام معظم رهبری از سال ۷۸ تاکنون موضوع تولید علم را مطرح کرده اند و همواره تاکید داشتند که باید نهضت نرم افزاری و تولید علم در کشور صورت گیرد.

وی عنوان کرد: استعمار در گذشته علم را از دست ما گرفته و دست ما را خالی کرده و نمی خواهد ما علم داشته باشیم.تنها علم صادراتی برای ما فرستاده می شود.

فیروزآبادی گفت: این نشاطی که امام راحل در روح جوانان دمیده اند و موجب حرکت علمی و نهضت فناوری شده است تا امروز کشیده شده و باغبان این درخت عظیم علم و فناوری مقام معظم رهبری هستند.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه، دقیق، برنامه ریزی شده و متناسب با زمان، ایده های تبدیل علم و فناوری به صنعت را ارائه کرده اند.

مشاور عالی فرمانده کل قوا با بیان اینکه بسیج یعنی فراخوان امام از امت برای انجام امری لازم، تاکید کرد: هر فردی که به فراخوان امام پاسخ دهد، بسیجی است.