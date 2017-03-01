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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۷

در حاشیه چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری؛

رئیس دانشگاه آزاد هدیه خود را به خانواده شهدا اعطا کرد

رئیس دانشگاه آزاد هدیه خود را به خانواده شهدا اعطا کرد

در حاشیه اختتامیه چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری، رئیس دانشگاه آزاد جایزه خود را به خانواده شهدا تقدیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره جهادگران علم و فناوری با حضور سرلشکر فیروزآبادی مشاور عالی فرمانده کل قوا و علی اکبر ولایتی رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد در سالن همایش های صدا و سیما در حال برگزاری است در این مراسم از حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد تقدیر شد.

وی در این جشنواره هدیه خود را به خانواده شهدای دانشگاه آزاد تقدیم کرد.

حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد در این همایش گفت: در حال حاضر ۷۱ درصد خانواده شهدا و ایثارگران کشور در این دانشگاه تحصیل می کنند که این امر یکی از افتخارات این دانشگاه به شمار می رود.

کد مطلب 3920708

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