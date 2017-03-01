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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۰۷

مدیر کمیته امداد مهرستان خبر داد:

اختصاص ۲۰ پایگاه ثابت و سیار جشن نیکوکاری در مهرستان

اختصاص ۲۰ پایگاه ثابت و سیار جشن نیکوکاری در مهرستان

مهرستان - مدیر کمیته امداد شهرستان مهرستان گفت: ۲۰ پایگاه ثابت و سیار برای جشن نیکوکاری در این شهرستان در نظر گرفته شده است.

دلاور کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۲۰ پایگاه ثابت و سیار برای جشن نیکو کاری در شهرستان مهرستان از ۱۴ اسفندماه دایر می شود.

وی افزود : همه باید تلاش کنیم تا این آیین معنوی در سطح شهرستان مهرستان به خوبی و با مشارکت گسترده مردم برگزار شود.

وی با اشاره به برگزاری جشن عاطفه ها، ادامه داد: برگزاری این جشن فرصتی مناسب برای ورود به عرصه نیکوکاری است.

مدیر کمیته امداد مهرستان خاطر نشان کرد: در جشن عاطفه های امسال ۲۵ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال کمک نقدی و ۳۹۳ میلیون ۶۸۶ هزار ریال کالا در بین دانش آموزان توزیع شده است.

وی تصریح کرد: برگزاری جشن نیکوکاری  در سطح مدارس و جمع آوری کمک های مردمی در سطح شهرستان و معیادگاه های نماز جمعه از جمله دیگر برنامه های کمیته امداد شهرستان مهرستان در هفته احسان و نیکو کاری است.

کد مطلب 3920735

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