برگزيدگان دومين جشنواره "پيوند سبز" معرفي شدند

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، در اين جشنواره 110 فيلم كوتاه و نيمه بلند در زمينه هاي ماموريت هاي پليس، معضلات اجتماعي، اعتياد و مسائل ترافيكي به مدت سه روز به نمايش درآمد.

هيئت داوران اين جشنواره متشكل از فرهاد توحيدي، فرامرز عقيقه و علي مرادپور در بخش فيلم هاي نيمه بلند فيلم "شيوا" ساخته امير توده روستا را شايسته دريافت لوح تقدير، تنديس جشنواره و سكه بهار آزادي دانست. در اين بخش فيلم هاي "پرونده مجهول" ساخته آرش رحماني و "سقوط" ساخته ابوالفضل امانلو به ترتيب دوم و سوم شدند.

در بخش فيلم هاي كوتاه هيئت داوران هيچ فيلمي را به عنوان فيلم اول نشناخت، فيلم هاي "روز كلاغ" ساخته عليرضا محمودزاده و "گفتگوي شبانه" احمد طهماسبي به ترتيب دوم و سوم شدند. علي شهبازي سازنده فيلم "لانگ شات" نيز در بخش فيلم هاي 110 ثانيه اي لوح تقدير دريافت كرد.

هيئت داوران دومين جشنواره پيوند سبز تنديس بهترين فيلم اين جشنواره را به فيلم "شيوا" ساخته امير توده روستا اهدا كرد. در اين جشنواره رضا صالحي براي بازي در فيلم "شيوا" و اميرحسين طالبي بازيگر فيلم "پرونده مجهول" به عنوان بازيگران نمونه مورد تقدير واقع شدند. همچنين محمود سعيدي سازنده فيلم "ميان هياهو" و مونا خوش روش سازنده "گذشتگان، معاصران" مورد تجليل قرار گرفتند.