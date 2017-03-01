بیش از ۸۰کارگاه تاب آوری اجتماعی زنان وخانواده درکردستان برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا آژیر امروز چهارشنبه در نشست معرفی طرح تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: این طرح از ابتدای امسال در کردستان به طور پایلوت همزمان با ۱۲ استان دیگر کشور اجرا شد.

وی عنوان کرد: در فاز نخست این طرح که در نیمه اول امسال اجرا شد می بایست ۸۰ کارگاه تاب آوری در استان اجرایی شود که بیش از این تعداد هم دراستان برگزار شده است.

وی اضافه کرد: کارگاه های تاب آوری با حضور ۲ هزار و ۴۶۰ نفر و ۱۹ هزار و ۶۸۰ ساعت آموزش در استان برگزارشده است.

مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری کردستان با اشاره به اینکه این طرح در فاز نخست در ۱۰ شهرستان استان اجرایی شد، عنوان کرد: در سنندج ۳۶ کارگاه، سقز ۸، قروه ۸، بیجار ۸، مریوان ۶، سروآباد ۳، دهگلان ۳، کامیاران ۳ و بانه هم ۶ کارگاه تاب آوری تاکنون برگزار شده است.

آژیر اولویت نخست اعضای شرکت کننده در کارگاه های آموزشی تاب آوری را زنان بی سرپرست و بدسرپرست خواند و بیان کرد: در فاز نخست این طرح ۲۰ نفر مدرس شناسایی و از پتانسیل های سازمان های مردم نهاد در این راستا استفاده شد.

وی با اشاره به اینکه به دلیل استقبال گسترده از این طرح، قرار شده در سال آینده در سراسر کشور اجرایی شود، ادامه داد: در مرحله ملی، این طرح تنها مختص زنان بد و بی سرپرست نخواهد بود بلکه تمامی زنان وخانواده ها را تحت پوشش قرار می دهد.

وی عنوان کرد: در مرحله کشوری مباحث به سمت و سوی توانمندسازی خانواده ها و زنان پیش خواهد رفت و انتظار می رود دستگاه و ادارات بیشتری به این حوزه ورود پیدا کنند.

یکی از اساتید دانشگاه های کردستان در این نشست به تعریفی از تاب آوری پرداخت و گفت: تاب آوری یعنی توانایی پیش بینی، آماده شدن برای پاسخ به و بهبود یافتن از یک شوک یا استرس است.

شیرزاد سیف حفظ آرامش در هنگام فشار، به خود آمدن پس از گرفتاری ها، حفظ کارایی شغلی در دوران فشار و کاهش عوارض منفی ناشی از استرس را از دیگر تعاریف تاب آوری ذکر کرد و اظهارداشت: ظرفیت چیره شدن، منطبق شدن و تغییر از ابعاد تاب آوری است.