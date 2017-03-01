جلسه شورای کودک و نوجوان معاونت قرآن و عترت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای کودک و نوجوان معاونت قرآن و عترت سه شنبه ١٠ اسفندماه با حضور معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا حشمتی ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته، اظهار امیدواری کرد مقدمات عملیاتی کردن مصوبات گذشته این شورا هر چه زودتر عملیاتی شود.

معاون قرآنی وزیر ارشاد ضمن تاکید بر بهره گیری از روشهای جدید در حوزه کودک و نوجوان جهت آشنایی هرچه بیشتر سرمایه های معنوی انقلاب از مفاهیم قرآنی گفت: روش های چگونگی انتقال مفاهیم قرآنی با استفاده از روش های علمی به کودکان و نوجوانان از اولویت های معاونت قرآن و عترت می باشد و لازم است در این خصوص هر یک از اعضاء برنامه های عملیاتی خود را ارائه دهند.

وی افزود: اولویت ما در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم اجرایی کردن تمهیدات لازم برای شکل گیری فضایی مناسب در غرفه کودک و نوجوان نمایشگاه قرآن است.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین خسروی مدیرکل دفتر آموزش و توسعه مشارکت ها و دبیر شواری کودک و نوجوان گزارشی از اقدامات صورت گرفته به اعضاء ارائه کرد و گفت: اگر بتوانیم چند گام کودکان را با مفاهیم قرآنی آشنا کنیم و ضرورت پرداختن به این مقوله مهم را در بین متخصصین نهادینه کنیم قطعا به موفقیت بزرگی در این راستا دست پیدا خواهیم کرد.

وی تدوین برنامه های کلی مانند تربیت مربیان قرآنی در کشور را با استفاده از تجربیات گذشته خواستار شد و در این زمینه بر لزوم تولید داستان هایی با مضامین قرآنی تاکید کرد.

در این جلسه نحوه انتقال تجربیات گذشته، آسیب شناسی بخش کودک و نوجوان در نمایشگاه قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است معارفه اعضا جدید شورای کودک و نوجوان؛ بحث و تبادل نظر پیرامون طرح های مصوب سال و اتخاذ تصمیم درباره آن ها و تعیین اولویت های برنامه های شورا برای سال ٩٦ از موضوعات مهم در دستور کار جلسه امروز بود.