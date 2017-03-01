نهمین مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علی محدث خراسانی، دبیر نهمین مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره جزییات برگزاری این رویداد آموزشی کاربردی بیان داشت: این مدرسه در واقع یک ترم کوتاه تحصیلی ۱۰ روزه است که سه نفر از استادان خارجی و تعداد زیادی استادان ایرانی به آموزش مطالب مقدماتی و پیشرفته و جدیدترین مباحث روز هندسه محاسباتی خواهند پرداخت.

وی افزود: نهمین مدرسه زمستانی هندسه محاسباتی از روز یکشنبه، هشتم اسفندماه در محل دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر گشایش یافت که در سه روز اول، استادان مطرح رشته هندسه محاسباتی از دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، الزهرا (س)، خوارزمی، یزد و زنجان، مطالب مقدماتی هندسه محاسباتی را ارائه کردند.

وی اظهار داشت: از امروز، ۱۱ اسفندماه تا روز نهایی مدرسه زمستانی (۱۶ اسفندماه)، آموزش مطالب پیشرفته توسط استادان خارجی آغاز شده است و مایک بوخین Maike Buchin از دانشگاه روهر آلمان، جف اریکسون Jeff Erickson از دانشگاه ایلینویز آمریکا، ماتیاس کورمن Matias Korman از دانشگاه توهوکو ژاپن، مدرسان خارجی این دوره هستند.

عضو هیات علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر یادآور شد: تعدادی از دانشجویان ایرانی و کشورهای خارجی همچون عراق و آلمان و شماری از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور برای حضور در این رویداد آموزشی ثبت نام کرده اند و در جریان جدیدترین مطالب هندسه مقدماتی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: آموزش ها و فعالیت های این مدرسه زمستانی، دو بخش دارد که در نوبت صبح، مطالب درسی توسط استادان ارائه می شود و در نوبت بعدازظهر، شرکت کنندگان با تشکیل گروه های مختلف، هریک پس از انتخاب یک موضوع مشخص، مسائل مربوطه را به صورت گروهی بررسی و حل می کنند که نتایج آن به صورت مقاله، تدوین و در مجلات معتبر علمی منتشر خواهد شد.