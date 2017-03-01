سازمان های مردم نهاد گلستان در حوزه پیشگیری از اعتیاد فعال شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، علی اصغر طهماسبی در جلسه کمیته توسعه مشارکت‌ های مردمی و سازمان‌ های مردم نهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اظهارکرد: سازمان‌‎ های مردم نهاد نقش بی‌بدیلی در پیشگیری از آسیب‌ های اجتماعی به ویژه اعتیاد دارند و ما از سمن‌های فعال در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد، حمایت می‌کنیم.

وی بیان کرد: دولت در عرصه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر چهار وظیفه سیاست‌ گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، هماهنگی و نظارت را به عهده دارد و در اجرای این کار بزرگ به تنهایی موفق نخواهد بود و ضروری است از مشارکت‌ های مردمی در قالب تشکل‌ های سازمان یافته مردم نهاد استفاده کند.

وی اظهار کرد: اعتیاد و مواد مخدر همانند یک تهدید جدی بر علیه امنیت اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی جامعه است و همه ما وظیفه داریم چه در مجموعه‌ های دولتی، قوای سه گانه، ارگان‌های انقلابی و همچنین در بخش‌های خصوصی و سازمان‌ های مردم نهاد، نقش پررنگی در مبارزه با این آسیب اجتماعی داشته باشیم.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه انتظار کمک بیشتری از شهرداری‌ های استان داریم، اظهار کرد: ۱۰ درصد بودجه کل شهرداری‌ ها فرهنگی است و باید صرف امور فرهنگی مانند همین پیشگیری از اعتیاد شود، اما برخی از شهرداری ها، این بودجه را صرف مسائل دیگر و یا تیم‌داری ورزشی می‌کنند.



طهماسبی اضافه کرد: امیدواریم شهرداری ها نقش پررنگ‌تری در حوزه فرهنگ‌ سازی و پیشگیری از مواد مخدر داشته باشند و بتوانند به سمن‌های فعال در این عرصه کمک کنند.