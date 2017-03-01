تقویت روحیه انقلابی گری و استکبار ستیزی از مهم ترین معروفات است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفرعلی اسماعیلی پیش از ظهر چهارشنبه در تجلیل از رده های مقاومت برتر در زمینه امر به معروف و نهی از منکر خراسان جنوبی بیان کرد: امر به معروف و نهی از منکر شامل همه بخش های حکومتی می شود.

وی با بیان اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر جدی گرفته شود، اظهار کرد: برخی از منکرات در جامعه خودنمایی کرده و به مراتب مشکلات زیادی را به دنبال دارد.

سرهنگ اسماعیلی با بیان اینکه برخی از دغدغه هایی که در جامعه مطرح می شود، دغدغه نیست، افزود: باید برای تبیین ارزش های انقلاب اسلامی تلاش کنیم.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی ادامه داد: تقویت روحیه انقلابی گری و استکبار ستیزی از معروفات مهم جامعه است.

وی بابیان اینکه دشمن آرمان های انقلاب را هدف قرار داده است، اظهار کرد: اگر در برابر دشمن کوتاه بیاییم، در برابر نظام و آرمان های آن خیانت کرده ایم.

سرهنگ اسماعیلی با اشاره به بیانات رهبری پیرامون دفاع از دین بیان کرد: بنا بر سخنان رهبری، ما باید برای دفاع از دین از جان خود نیز بگذریم.

جانشین فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی ادامه داد: اگر متدینی به جای دفاع از دین، در خانه بنشیند، جفا کرده است.