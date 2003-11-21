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۳۰ آبان ۱۳۸۲، ۲۲:۱۶

پايان سفر سه روزه بوش به انگليس

بوش امروز پس از يك سفر سه روزه به انگليس ، به آمريكا بازگشت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري فايننشال تايمز جرج  بوش در آخرين برنامه سفر خود از زادگاه توني بلر رئيس جمهور انگليس در شهر سدجفيلد ديدن كرد.
اين درحالي است كه در آخرين روز سفر بوش نيز صدها نفر از معترضان به سياستهاي آمريكا تظاهرات كردند.
همچنين روز گذشته دهها هزار تن از مردم انگليس در اعتراض به سفر جرج بوش رئيس جمهور آمريكا تظاهرات كردند.
گفتني است مردم انگليس دراين تظاهرات ضمن اعتراض به سياستهاي آمريكا و انگليس در قبال عراق ، خواستارعقب نشيني نيروهاي اشغالگر ازاين كشورشدند.

کد مطلب 39209

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