به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که به گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، تمام فرودگاه‌های کشور به جز فرودگاه امام (ره)، زیان ده هستند و ساخت فرودگاه جدید توجیه اقتصادی ندارد، وزیر راه وشهرسازی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار تزریق ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل فرودگاه تربت حیدریه شده است. عملیات اجرایی ساخت این فرودگاه به دلیل غیراقتصادی بودن، طی ۱۰ سال گذشته متوقف بوده و ایده احداث آن نیز زیر سوال است.

داستان احداث فرودگاه تربیت حیدریه به ۱۰ سال پیش بازمی‌گردد و طی این مدت مسئولان وزارت راه و شهرسازی وعده هایی برای تکمیل این فرودگاه، به نمایندگان مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی داده اند که آخرین وعده آن مربوط به سال ۹۲ می‌شود که قرار بود این فرودگاه در بهمن همان سال افتتاح شود؛ اما این وعده اجرایی نشد تا اینکه ۵ روز پیش در تاریخ ۱۰ اسفندماه، وزیرراه و شهرسازی با ارسال نامه ای به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص ۳ میلیارد تومان بودجه از محل اعتبار ردیف(۴۳- ۵۵۰۰۰۰ ) قانون بودجه سال جاری، برای اتمام این طرح را درخواست کرده است.

این درخواست در حالی مطرح شده که این فرودگاه غیر اقتصادی است و اختصاص هر بودجه ای به تکمیل آن، به معنای هدررفتن منابع دولتی است.

نکته دوم اینکه، نماینده مردم تربت حیدریه، از جمله نمایندگانی بود که درخواست استیضاح اخیر وزیر راه و شهرسازی را امضاء کرده بود و مشخص نیست آیا بین رای اعتمادی که وزیر راه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفت با این مکاتبه و نرمش وزیر، رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. احتمالا این رابطه معنادار است، چرا که وزیر راه و شهرسازی طی سه سال و نیم گذشته که سکان وزارت راه را در دست داشته، هیچ اقدامی برای تکمیل فرودگاه مذکور انجام نداده و حالا به فاصله کمتر از دو هفته از استیضاح، این فرودگاه را در کانون توجه قرار داده و درخواست تخصیص اعتبار برای آن کرده است.

البته نماینده تربت حیدریه در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که ساخت فرودگاه تربت حیدریه یا «مه ولات»، کاملا توجیه اقتصادی دارد. سعید باستانی می‌گوید: ساکنان شهرستان های مه ولات، خواف، رشتخوار، کاشمر، برداسکن و خلیل آباد می‌توانند از این فرودگاه استفاده کنند؛ زیرا فرودگاه شهید هاشمی نژاد با حجم بالایی از زائران مواجه است و فرودگاه مه ولات، تکمیل کننده فرودگاه هاشمی نژاد است.

به گفته باستانی، هزینه ساخت این فرودگاه باید زودتر از این تأمین می‌شد؛ زیرا با احداث این فرودگاه علاوه بر خدمات رسانی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان شهرستان های اطراف، می‌توان برای ترانزیت کالا از این فرودگاه استفاده کرد؛ چون‌ این منطقه در صدر لیست تولید برخی محصولات کشاورزی قرار دارد و این فرودگاه می‌تواند نقش مهمی در صادرات این محصولات ایفا کند.

در میان اظهارات نماینده مردم تربت حیدریه نکته ای که تاحدودی تعجب برانگیز است؛ اشاره به مناسب بودن جاده اتصالی مشهد به تربت حیدریه است که اما و اگرها درباره احداث این فرودگاه را با وجود این جاده مناسب و فاصله کم تا مشهد افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش های رسمی، تمام فرودگاههای کشور به جز فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) غیراقتصادی هستند و علیرغم خواب میلیاردتومان سرمایه، سودآوری برای کشور ندارند. بسیاری از این فرودگاههای غیراقتصادی تحت فشار مسئولان محلی و نمایندگان مجلس در شهرهای کوچک کشور ساخته شده اند و بعضا حتی یک پرواز در هفته از این فرودگاهها انجام نمی‌شود.

ساخت فرودگاه در شهرستان تربیت حیدریه نیز از جمله همین موارد است؛ این شهر در فاصله حدود۱۵۴ کیلومتری جنوب مشهد قرار دارد و بر اساس قوانین و چارچوب های بین المللی، فاصله بین فرودگاه ها باید حداقل ۲۵۰ کیلومتر باشد تا ساخت آن توجیه اقتصادی پیدا کند؛ مگر اینکه دو شهر مرکز استان باشند یا تقاضای مسافر برای ساخت این فرودگاه بالا باشد.

با این توصیف، باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا وزیر راه درخواست کرده تا چنین بودجه ای برای تکمیل فرودگاه تربت حیدریه اختصاص یابد؟ با توجه به محدودیت شدید منابع دولتی و کسری بودجه، آیا نباید منابع دولت برای تکمیل طرح های اولویت‌دار از جمله نوسازی ناوگان ریلی، تجهیز فرودگاه‌های پر تردد و توسعه و تکمیل جاده ها اختصاص یابد؟