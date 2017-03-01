روسیه صبورانه منتظر اقدام آمریکا در خصوص مسکو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه گفت که کرملین صبورانه منتظر اقدام سیاسی آمریکا در خصوص روسیه است تا متوجه شود که آینده رابطه واشنگتن و مسکو چگونه خواهد شد.

پسکوف گفت: ما صحبت های مختلفی از «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا شنیده ایم. ما بسیار صبور هستیم تا بفهمیم چشم انداز روابط دوجانبه دو کشور چگونه خواهد بود.

پسکوف ضمن اشاره به صحبت های روز سه شنبه ترامپ در کنگره آمریکا گفت که ترامپ در صحبت هایش مستقیم به روسیه اشاره نکرد اما به نحوی به مسکو چراغ سبز نشان داد. ترامپ گفت که آمریکا به دنبال دوستان جدید است.