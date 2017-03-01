پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در تولم شهر تشییع و خاکسپاری شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- مریم اصغری: حال و هوای امروز شهرستان صومعه سرا با روزهای دیگر متفاوت بود طی چند سال گذشته این سومین بار است که صومعه سرا میزبان کبوتران سبکبال دوران دفاع مقدس می شود کبوترانی که با وجود گمنامی برای مردم از هر آشنایی آشناترند.

گوشه و کنار شهر را که نگاه میکنی مردم را می بینی که از ساعت های اولیه اعلام شده برای مراسم تشییع شهدای گمنام آمده اند و خیابان منتهی به حوزه بسیج پایگاه مقاومت «شهید سعیدی» تولمات مملو از جمعیت بود. زن و مرد، کودک و جوان، کارمند و کارگر، مسئول و غیر مسئول همه دعوت شده بودند دعوت به مراسمی باشکوه ولی ساده.

حضور با شکوه مردم ٬ جلوه خاصی به مراسم بخشیده بود هر کسی سعی می کرد خود را به گوشه ای از تابوت ها برساند و برای تبرک آن را لمس کند. مگر می شود شهید گمنام بیاورند و مادرش حضرت زهرا(س) حضور نداشته باشد؟ این شهدا به مادرشان اقتدا کردند و با پیشانی بندهای «یا زهرا »، «می روم تا انتقام سیلی مادر بگیرم » به حسین فاطمه (س) لبیک گفتند.

مراسم تشییع با قرائت چند آیه از کلام الله مجید و نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز و نوای مداحی و ذکر «یا حسین» و «یازهرا»، «لبیک یا زینب» از گوشه و کناری به گوش می رسد چقدر زیبا بود وداع مادر شهیدی جاویدالاثر با پیکر این دو شهید گمنام. مادری که دست بر تابوت شهدا می کشید و می گفت از این به بعد من برایتان مادری می کنم.

در طول مسیر چیزی که بیش از همه جلب توجه می کرد حضور جوانان و نسل چهارمی های انقلاب بود که با سربند یا زهرا، پرچم های ایران و شاخه های گل حضور داشتند و با هر نوای مداح بر سینه می کوبیدند.

جوان امروز ایرانی همانند جوانان دوران دفاع مقدسند

علی رجبی یکی از جوانان تولم شهری که درمراسم امروز حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز حس من قابل وصف نیست.

وی با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس بسیاری از جوانان هم سن و سال من با دستکاری کردن شناسنامه های خود به جبهه رفتند، گفت: امروز بسیاری جوان ایرانی را از روی ظاهر و نوع پوشش قضاوت می کنند اما نمی دانند همین جوانی که شاید از لحاظ نوع پوشش با عرف جامعه در تضاد است در هنگام تجاوز دشمن اولین نفر باشد که در جبهه ها حاضر می شود.

جوان تولم شهری خاطرنشان کرد: دشمن باید بداند به فرموده مقام معظم رهبری جوان امروز ایران اسلامی همانند همان جوانان دوران دفاع مقدس و حتی پرشورتر از آنها بوده و اگر بخواهد به ایران دست درازی کند دستانش را قلم می کند.

وی به حضور جوانان ایرانی در سوریه اشاره کرد و افزود: مدافعان حرم که این روزها در سوریه برای دفاع از حریم اهل بیت (ع) حضور دارند هم سن و سال همان جوانان دفاع مقدس هستند آنها برای دفاع از اسلام از جان خود گذشته و در خارج از مرزهای ایران اسلامی به جنگ علیه گروه های تکفیری و داعش می پردازند.

حفظ عفاف و حجاب مهم ترین وصیت شهدا به بانوان ایرانی

زینب یکی از دانش آموزانی که با سایر دوستان خود در این مراسم حضور یافته بود به خبرنگار مهر گفت: این شهدا رفتند تا ما امروز با آرامش و آسایش زندگی کنیم.

وی دفاع از اسلام، انقلاب و ناموس ملت را هدف مهم همه شهدا دانست و خاطرنشان کرد: من به عنوان جوان ایرانی باید ادامه دهنده راه شهدا بوده و به توصیه های آنها عمل کنم.

دانش آموز تولم شهری با بیان اینکه یکی از مهم ترین توصیه های شهدا به ویژه به بانوان حفظ عفاف و حجاب است، افزود: متاسفانه امروز شاهد این هستیم که این موضوع در بین بانوان و دختران ایرانی کمتر رعایت می شود.

وی امنیت و آسایش موجود در ایران را مدیون خون همین شهدا عنوان کرد و یادآورشد: ما می توانیم با رعایت حجاب خود به مهم ترین وصیت شهدا عمل و در مسیر آنها حرکت کنم.

خلاء وجودی شهدا برای همیشه ماندگار است

زهرا خانواده با چشمان اشکبار خود به خبرنگار مهراظهار کرد: من خواهر دو شهید هستم که در دوران دفاع مقدس جان خود را برای دفاع از کشور و ملت از دست دادند.

وی با بیان اینکه از دست دادن فرزند و برادر بسیار سخت و دردناک است، گفت: ما در ایران مادرانی داریم که چندین فرزند خود را در جنگ از دست داده و یا سال ها است که منتظر کوچک ترین نشانی از فرزندان شان هستند.

خواهر شهیدان خانواده با اشاره به غم فراوان مادر و پدرش در هنگام شهادت برادرانش اشاره کرد و افزود: متاسفانه امروز گاهی شاهد برخورد بد و تصورات غلط در خصوص خانواده های شهدا از سوی عده ای هستیم.

وی با بیان اینکه خانواده های شهدا هیچ توقعی از هیچ کس ندارند، خاطرنشان کرد: هیچگاه خلاء وجود شهدا برای خانواده های آنها پر نخواهد شد.