به گزارش خبرنگار مهر، سید بیوک موسوی ظهر چهارشنبه در جلسه کار گروه امور اجتماعی و فرهنگی، با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران شهیدان زیادی را از دست دادیم گفت: باید یاد و خاطره شهیدان در جامعه زنده بماند.

وی به ضرورت ایجاد المان شهدا در شهر زنجان تاکید کرد و گفت: یاد و خاطره شهدا باید در جامعه گسترش پیدا کند و باید یادمان شهدای مدافع حرم هم با همکاری دستگاههای فرهنگی در استان با مدیریت و برنامه ریزی ایجاد شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان افزود: ایجاد شادابی و نشاط در جامعه باید ساماندهی شود و حوادث ناشی از آن کنترل شود.

موسوی به برنامه ریزی برای عید نوروز و میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) اشاره کرد و گفت: تمام دستگاه های متولی فرهنگی در سالن های ورزشی و اجتماعی به ایجاد نشاط و شادابی برای عموم مردم برنامه ریزی داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید تمام امکانات هزنیه های باطل در چهارشنبه پایان سال را به حداقل برسانیم، گفت: دستگاه های فرهنگی با برنامه های شاد جایگزین این بازی های خطرناک باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان با اشاره به جمع آوری متکدیان در زنجان، گفت: فرمانداری زنجان نسبت به جمع آوری متکدیان اقدام کند و مسئولیت را بر عهده بگیرد.

موسوی با اشاره به اینکه ۲۹ اسفند ماه سالروز ولادت حضرت زهرا (س) است،گفت: مردم نیاز به شادابی دارند همان طور که در ایام شهادت امامان سوگواری می کنیم در ولادت امامان هم سرور و شادی کنیم.

موسوی افزود: بخش فرهنگی تنها برای ارشاد نیست و باید همه دستگاههای فرهنگی نسبت به اجرای برنامه های مفرح فرهنگی و اجتماعی در استان تلاش کرده و مدیریت لازم را داشته باشند.

وی برترویج امر کتابخوانی در استان اشاره کردو گفت: متاسفانه تبلیغاتی که در بخش کتابخوانی صورت می گیرد کافی نیست و باید با ورود به سمت فضای مجازی کتابخوانی را تقویت کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان یاد آورشد: ما برای ترویج امر کتابخوانی باید به سمت فضای مجازی برویم.