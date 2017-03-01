فضای تعامل باز بورس با ذی نفعان/بزرگترین گردهمایی بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانی نژاد با اشاره به برگزاری دهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه گفت: این رویداد در حوزه بازار سرمایه نیز لازم و ضروری است، آن‌چنانکه فارغ از فضای اداری، فعالان این بازار از آخرین رویدادهایی که در نهادهای مالی در حال وقوع است با خبر می شوند.

به گفته وی، از سویی دیگر با به نمایش درآوردن آخرین رویدادهای این صنعت، از بسیاری موازی‌کاری های که دربعضی از نهادهای مالی در حال شکل گیری است جلوگیری می‌شود.

سلطانی نژاد همچنین اضافه کرد: از سویی دیگر، نمایشگاه محلی است برای تعامل با ذی‌نفعان، به‌طوریکه این گروه با حضور در این گردهمایی بزرگ، از آخرین دستاوردها و زیرساخت های فراهم شده با خبر می شوند و در تعامل با هم دغدغه های خود را برای رفع موانع بیان می کنند.

وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه باید از حالت تشریفاتی خارج و تبدیل به فضای تعاملاتی شود، ابراز امیدواری کرد: فاینکس ۲۰۱۷ دستاوردهای موفقی در جا انداختن فرهنگ سرمایه‌گذاری ایفا کند.