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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۷

رییس اداره صنعت هشترود به مهر خبر داد:

فروشندگان متخلف از قانون نظام صنفی به تعزیرات معرفی می شوند

فروشندگان متخلف از قانون نظام صنفی به تعزیرات معرفی می شوند

هشترود - رییس اداره صنعت، معدن و تجارت هشترود گفت: فروشندگانی که قانون نظام صنفی را رعایت نکنند، به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

صبور علمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تشدید بازرسی از اصناف و فروشندگان هشترود از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین جهت جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها اجرا خواهد شد و اگر فروشنده ای به صورت غیرقانونی قیمت کالایی را افزایش دهد، با برخورد جدی روبرو خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بازرسان این اداره در صورت مشاهده تخلف بلافاصله اقدام به تنظیم صورتجلسه کرده و متخلفان را جهت رسیدگی به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

علمی همچنین تصریح کرد: فروشندگان باید قیمت کالا را بر روی کالای مورد نظر الصاق و برای کالای فروخته شده فاکتور صادر کنند که عدم همکاری فروشندگان با مشتریان در ارایه فاکتور نیز جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان هشترود در پایان یادآور شد: تیم های نظارت و بازرسی مشترک این اداره با بهداشت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در طول یک ماه آینده از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین بر کل بازار نظارت خواهند داشت تا از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند.

کد مطلب 3920969

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