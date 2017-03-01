فروشندگان متخلف از قانون نظام صنفی به تعزیرات معرفی می شوند

صبور علمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح تشدید بازرسی از اصناف و فروشندگان هشترود از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین جهت جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها اجرا خواهد شد و اگر فروشنده ای به صورت غیرقانونی قیمت کالایی را افزایش دهد، با برخورد جدی روبرو خواهد شد.

وی در ادامه افزود: بازرسان این اداره در صورت مشاهده تخلف بلافاصله اقدام به تنظیم صورتجلسه کرده و متخلفان را جهت رسیدگی به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

علمی همچنین تصریح کرد: فروشندگان باید قیمت کالا را بر روی کالای مورد نظر الصاق و برای کالای فروخته شده فاکتور صادر کنند که عدم همکاری فروشندگان با مشتریان در ارایه فاکتور نیز جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان هشترود در پایان یادآور شد: تیم های نظارت و بازرسی مشترک این اداره با بهداشت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در طول یک ماه آینده از ۱۵ اسفند تا ۱۵ فروردین بر کل بازار نظارت خواهند داشت تا از تخلفات احتمالی جلوگیری کنند.