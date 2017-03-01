گرد وغبار چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد، اظهار داشت: کیفیت هوا از روز پنج شنبه در این استان کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: با ورود گرد و غبار به سطح استان دید افقی در این استان کاهش می یابد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی وضعیت آب و هوا در استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی از روز پنج شنبه با ورود یک سامانه بارشی به تدریج بارش پراکنده باران و برف، وزش باد و گاهی رعد و برق در برخی نقاط استان انتظار می رود.