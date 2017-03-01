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۱۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

گرد وغبار چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد

گرد وغبار چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری از ورود گردو غبار به چهارمحال و بختیاری خبر داد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گرد و غبار چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد، اظهار داشت: کیفیت هوا از روز پنج شنبه در این استان کاهش می یابد.

وی عنوان کرد: با ورود گرد و غبار به سطح استان دید افقی در این استان کاهش می یابد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به پیش بینی وضعیت آب و هوا در استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: بر اساس تحلیل آخرین داده های هواشناسی از روز پنج شنبه با ورود یک سامانه بارشی به تدریج بارش پراکنده باران و برف، وزش باد و گاهی رعد و برق در برخی نقاط استان انتظار می رود.

کد مطلب 3920973

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