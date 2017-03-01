۱۰۰میلیارد تومان تسهیلات به۵۵۰ طرح کشاورزی استان سمنان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد که از صبح چهارشنبه به همراه استاندار سمنان به شهرستان شاهرود سفر کرده است ظهر امروز با حضور در مسجد امام حسین(ع) مجن در جمع مردم این شهر ضمن بیان اینکه ۵۵۰ واحد کشاورزی در استان سمنان از تسهیلات بهین یاب استفاده کرده اند، ابراز داشت: طی سه ماهه اخیر ۳۰ میلیارد تومان توسط صندوق سرمایه گذاری تسهیلات در سطح استان پرداخت شده است که این امر پیش از این فقط به صنایع تبدیلی تعلق می گیرد.

وی افزود: درباره مشکلات کشاورزان درباره تسهیلات نیز باید گفت بانک ها بدون ضمانت نمی توانند تسهیلات اعطا کنند اما در تلاش هستیم تا نسبت به دریافت مواردی مانند سفته و وثیقه ملک درون شهری این مشکل رفع شود تا کشاورزان بتوانند راحت تر تسهیلات خود را دریافت کنند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان درباره مشکلات سیب زمینی کاران مجن نیز ابراز داشت: یکی از مشکلات کشاورزان عملکرد سطح زیر کشت است که باید بین ۱۷ الی ۳۵ تن در هکتار باشد اما بعضا دیده می شود که کشاورزان از این میزان کمتر برداشت می کنند که این اصلا توجیه اقتصادی ندارد که در راستای رفع این مشکل بذر اصلاح شده سیب زمینی در بین کشاورزان مجنی توزیع شده است.

میرعماد در ادامه تصریح کرد: اعطای تسهیلات برای گلخانه محدودیتی از نظر منابع و میزان ندارد و یکی از ویژگی های منطقه مجن مقوله دامداری و کشاورزی است که رفع مشکلات این منطقه را می توان در همین بخش ها جستجو کرد.

وی افزود: یکی از بخش هایی که می تواند امروز در زمینه رفع مشکلات اشتغال‌زایی و کمبود آب برای مجن راهگشا باشد گسترش کشت گلخانه ای است که جهاد کشاورزی با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای حفظ منابع آبی تسهیلات نامحدود احداث گلخانه و تجهیز آن را ارائه می کند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین تصریح کرد: این سازمان در راستای اعطای مجوزهای کشت گلخانه ای آماده حمایت از کشاورزان است و معتقد هستیم بهترین راه اشتغال در بخش کشاورزی توسعه کشت گلخانه ای است.