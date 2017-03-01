یک هزار و ۹۶۳ خانوار تحت پوشش کمیته امداد رزن هستند

علی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۳ هزار و ۸۵۳ نفر در قالب یک هزار و ۹۶۳ خانوار از خدمات کمیته امداد در شهرستان رزن بهره مند می شوند.

مدیر کمیته امداد رزن از پرداخت ۸۹ مورد جهیزیه به زوج های جوان تحت پوشش این نهاد خبر داد و گفت: طی ۱۱ ماهه امسال مبلغ ۲ میلیارد و ۴۱۹ میلیون ریال برای تامین جهیزیه به زوج های تحت پوشش پرداخت شده است.

وی افزود: طی این مدت ۲ میلیارد و ۱۰۸ میلیون ریال نیز در قالب وام کارگشایی به ۱۸۳ نفر مددجو و غیر مددجو پرداخت شده است.

جعفری با بیان اینکه ۸۱۵ مورد دوره های آموزش کوتاه مدت و بلند مدت در سالجاری برگزار شده است، عنوان کرد: ۳ هزار و ۹۸۹ مورد نظارت بر طرح های خودکفایی صورت گرفته است.

وی از تحت پوشش قرار داشتن ۳۱۸ دانش آموزان و ۳۹ دانشجو در این نهاد خبر داد و اظهار داشت: طی ۱۱ ماه سالجاری مبلغ ۲۲۰ میلیون ریال به دانش آموزان و ۱۸۹ میلیون ریال به دانشجویان تحت پوشش این نهاد کمک هزینه تحصیل پرداخت شده است.

علی جعفری عنوان کرد: همچنین امسال ۱۸۳ مورد اردوهای آموزشی تربیتی با هزینه ۹۱۶ میلیون ریال برگزار شده است.

وی عنوان کرد: در راستای مقاوم سازی و احداث مسکن روستایی خانواده های تحت پوشش این نهاد طی ۱۱ ماهه سالجاری مبلغ ۳۷۳ میلیون ریال پرداخت شده است.

جعفری اظهار داشت: کمک های مردمی از طریق صندوق صدقات ۱۱ هزار و ۳۰۰ مورد مبلغ ۳ میلیارد و ۶۷۱ میلیون ریال بوده است.