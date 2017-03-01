به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نصیری بعدازظهر چهارشنبه در کارگروه امور بانوان و خانواده اردبیل با اذعان به اینکه نیمی از جمعیت جامعه را زنان تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: به لحاظ توانمندی زنان هیچ تفاوتی با مردان ندارند.

وی افزود: بر همین اساس توسعه جامعه تنها با احیای نقش بانوان در اجتماع امکان‌پذیر خواهد بود و نمی‌توان توسعه را با نادیده گرفتن نیمی از جمعیت جامعه محقق ساخت.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل متذکر شد: نقش بانوان صرفاً در فعالیت‌های اجتماعی محدود نیست و حضور و نقشی که زنان در خانواده ایفا می‌کنند به مراتب تأثیرات عمیق‌تری دارد.

نصیری با بیان اینکه نباید انرژی و زمان در طول زندگی بانوان تلف شود، اضافه کرد: در واقع وقتی بانوان توانمندی آن را دارند که به نقش های اجتماعی نیز بپردازند می‌بایست زمینه برای این مهم فراهم شود.

وی به ضرورت برنامه‌ریزی و الگوسازی احیای نقش زنان در جامعه تأکید کرد و گفت: به عنوان مثال کارآفرینی و مشاغل خانگی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل معتقد است علاوه بر الگوهای وارسته دینی لازم است الگوهای به روز در عرصه‌های مختلف به زنان معرفی شود و به جای مدهای نامتعارف رفتاری، نقش های موفق اجتماعی الگوسازی شود.

نصیری متذکر شد: در دین مبین اسلام ظرفیت‌های متعدد برای موفقیت اجتماعی زنان ترسیم شده اما غفلت از آن موجب شده که امروز زنان موفق از کشورهای غربی معرفی شوند.

وی افزود: انتظار می‌رود با توجه به آموزه‌های دینی و اخلاقی جامعه نسبت به معرفی الگوهای برتر زنان اقدام کرد.